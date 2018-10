Minister spravodlivosti USA rokuje v Lyone s ministrami vnútra EÚ

Na záverečnom dni stretnutia s témami migrácie a terorizmu sa zúčastňujú aj komisári EÚ Julian King a Dimitris Avramopulos. Súčasťou podujatia je protiteroristické cvičenie.

Lyon 9. októbra (TASR) - Americký minister spravodlivosti Jeff Sessions sa pridal v utorok k rokovaniam ministrov vnútra Nemecka, Francúzska, Británie, Španielska, Talianska a Poľska vo francúzskom Lyone, píše agentúra AP.



Na záverečnom dni stretnutia s témami migrácie a terorizmu sa zúčastňujú aj komisári EÚ Julian King a Dimitris Avramopulos. Súčasťou podujatia je protiteroristické cvičenie, ktoré sa koná v utorok taktiež v Lyone.



Politici sa v pondelok zamerali na problematiku migrácie, a to i napriek výrazne rozdielnemu pohľadu talianskeho protiimigračne orientovaného ministra vnútra Mattea Salviniho na túto záležitosť v protiklade s názormi iných zúčastnených.



Analytici stretnutie hodnotia aj ako snahu o preklenutie rozdielov práve medzi krajinami s odmietavým stanoviskom, akými sú napríklad Poľsko a Taliansko, a ďalšími s otvoreným prístupom v prospech prijímania utečencov ako Francúzsko a Nemecko.



V utorok sa okrem iného hovorilo aj o boji proti terorizmu. Na zasadnutie vo francúzskom Lyone nadviaže koncom týždňa rokovanie ministrov vnútra a spravodlivosti členských krajín EÚ v Luxemburgu.



Do Lyonu pozvali európski partneri okrem zástupcov americkej vlády aj ministra vnútra Maroka. Znepokojivú reakciu totiž vyvoláva nárast afrických migrantov, ktorí smerujú do Španielska práve cez územie tejto severoafrickej krajiny. Téma návratu marockých migrantov zo Španielska a Francúzska, vrátane tisícok neplnoletých bez sprievodu, bola na rokovacom stole predostrená v pondelok večer.



Španielsko sa aktuálne radí medzi hlavné vstupné brány ilegálnych migrantov prichádzajúcich do Európy - i keď celkový počet takýchto prisťahovalcov prichádzajúcich na starý kontinent postupne klesá.