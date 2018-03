Minister zahraničných vecí KĽDR sa stretol so švédskym premiérom

Ministrova prekvapujúca návšteva vyvolala špekulácie, že škandinávska krajina by sa mohla stať hostiteľskou krajinou možného stretnutia amerického prezidenta a severokórejského vodcu.

Štokholm 16. marca (TASR) - Severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho sa v piatok krátko stretol v Štokholme so švédskym premiérom Stefanom Löfvenom. Ministrova prekvapujúca návšteva vyvolala špekulácie, že škandinávska krajina by sa mohla stať hostiteľskou krajinou možného stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una.



Löfven na tlačovej konferencii v Berlíne s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou neodpovedal priamo na otázku, či má jeho krajina podporu USA na organizovanie rozhovorov so Severnou Kóreou. "Vždy sme hovorili, že chceme byť sprostredkovateľom, ktorý podporuje tento proces," uviedol v piatok.



Šéfka švédskej diplomacie Margot Wallströmová vyjadrila podľa agentúry AP nádej, že "môžeme využiť našu rolu a taktiež naše kontakty", ale zdôraznila, že je to na zainteresovaných krajinách, aby sa rozhodli, "ktorým smerom pôjdeme". Povedala, že "si ceníme túto príležitosť organizovať stretnutie", aj keď neupresnila, čo tým myslela.



Jej severokórejský rezortný partner pricestoval na dvojdňovú návštevu Švédska vo štvrtok večer a jeho prvá schôdzka bola práve s Wallströmovou. Očakáva sa, že sa s ňou stretne aj v piatok, po čom jej ministerstvo vydá vyhlásenie.



Trump minulý týždeň prekvapilo vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa s Kimom a prijal príslušnú ponuku na rozhovory. Ich miesto a čas sú však zatiaľ otvorené.



Švédsko sa už ako sprostredkovateľ ponúklo. Táto škandinávska krajina má v Pchjongjangu veľvyslanectvo od 70. rokov a zastupuje tam aj záujmy USA.



Kim a Trump sa vlani opakovane postarali o rozruch i obavy z eskalácie konfliktu, keď si vymieňali invektívy ohľadom severokórejských hrozieb zaútočiť na USA. Americká vláda v uplynulých mesiacoch viedla voči KĽDR "politiku maximálneho tlaku" a uvalila na ňu ďalšie sankcie. Tento rok však došlo k opatrnému zbližovaniu medzi oboma Kóreami.



Washington a jeho spojenci očakávajú od Severnej Kórey konkrétne kroky k denuklearizácii. Napätie v regióne sa v roku 2017 výrazne zhoršilo po tom, ako KĽDR v rozpore s rezolúciami OSN opakovane uskutočnila raketové skúšky i ďalšiu jadrovú skúšku.