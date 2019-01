Ministerka McEnteeová: Írsko nebude bilaterálne rokovať o brexite

Rokovania o brexite, ktoré priniesli možnosť obnovenia tzv. tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou ako zostávajúcim členom EÚ, vyvolali obavy z návratu násilia.

Dublin 21. januára (TASR) - Írsko sa nezapojí do bilaterálnych rokovaní o brexite a bude vyjednávať len ako súčasť zvyšných 27 členov Európskej únie. Vyhlásila to v pondelok írska ministerka pre európske záležitosti Helen McEnteeová.



Noviny The Sunday Times priniesli správu, že britská premiérka Theresa Mayová sa usiluje o dohodu s Írskom o odstránení sporného "záložného plánu" pre tzv. írsku hranicu. Na základe tejto "poistky" v dohode o brexite by - aspoň dočasne - platili pre Severné Írsko odlišné podmienky obchodu s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva.



Agentúra Reuters tiež pripomína, že člen severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP), ktorá podporuje Mayovej menšinovú vládu v britskom parlamente, sa v pondelok vyslovil, že priame rozhovory medzi jeho stranou a írskou vládou by boli prospešné.



McEnteeová však uviedla, že Írsko sa nezapojí do akýchkoľvek bilaterálnych rokovaní s DUP ani s nijakou inou politickou stranou v Severnom Írskom alebo v Británii. "Ide o vyjednávanie medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom," povedala pre televíznu stanicu RTÉ.



DUP žiadala odstránenie záložného plánu pre írsku hranicu z dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.



Časové neohraničenie takéhoto ustanovenia patrilo k najviac kontroverzným bodom dohody, ktorú Mayovej vláda dosiahla s Úniou. Túto "rozvodovú" dohodu napokon dolná komora britského parlamentu uplynulý týždeň jasnou väčšinou hlasov odmietla. Mayová predstaví v pondelok v Dolnej snemovni tzv. plán B, teda návrhy ďalšieho postupu po odmietnutí dohody o brexite parlamentom.



Disidentská republikánska skupina známa ako Nová IRA je podozrivá zo zodpovednosti za útok bombou uloženou vo vozidle, ku ktorému došlo v sobotu pred budovou súdu v severoírskom meste Londonderry. Nikto pri explózii neutrpel zranenia.



Londonderry patrilo medzi ohniská niekoľko desaťročí trvajúceho konfliktu v Severnom Írsku medzi prevažne protestantskými unionistami, ktorí sa považujú za Britov, a prevažne rímskokatolíckymi írskymi nacionalistami. Pri tomto konflikte zahynulo viac ako 3700 ľudí.



Za formálny koniec konfliktu je väčšinou považované uzavretie tzv. Veľkopiatkovej dohody v roku 1998. Hoci väčšina militantov sa pri tejto príležitosti vzdala používania násilia ako prostriedku na dosiahnutie svojich politických cieľov, niektorí odštiepenci z Írskej republikánskej armády (IRA) pokračujú v občasných útokoch.