Ministerka Nielsenová v rezignačnom liste: Nastal čas uvoľniť miesto

Ďalej vyjadrila nádej, že jej nástupca bude mať podporu Kongresu a súdov pri zmenách zákonov, ktoré doteraz komplikovali úplné zabezpečenie hraníc.

Washington 8. apríla (TASR) – Americká ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kirstjen Nielsenová s účinnosťou od 7. apríla opúšťa administratívu prezidenta Donalda Trumpa. Vo funkcii však bude do stredy, aby pomohla s riadnym odovzdaním funkcie a zabezpečila, že nebudú ovplyvnené kľúčové úlohy rezortu, napísala v noci na pondelok na Twitteri.



Na sociálnej sieti zároveň zverejnila rezignačný list adresovaný prezidentovi Donaldovi Trumpovi, v ktorom okrem iného uvádza, že napriek reformám, ktoré majú ministerstvo pripraviť na nové časy, prišiel pre ňu ten správny čas "uvoľniť miesto".



Ďalej vyjadrila nádej, že jej nástupca bude mať podporu Kongresu a súdov pri zmenách zákonov, ktoré doteraz komplikovali úplné zabezpečenie hraníc.



Trump sa predtým Nielsenovej v krátkom príspevku na Twitteri poďakoval za jej prácu a oznámil, že ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť dočasne povedie šéf Amerického úradu pre clá a ochranu hraníc (CBP) Kevin McAleenan.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Trumpovej administratívy uviedla, že o rezignáciu 46-ročnej Nielsenovej požiadal prezident a ona mu vyhovela. Na jej odchod mal tlačiť aj Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť John Bolton.



Opoziční demokrati reagovali na rezignáciu Nielsenovej so znepokojením a obávajú sa ďalšieho pritvrdenia prezidentovej politiky. "Ak ani tie najradikálnejšie hlasy vo vláde nie sú pre prezidenta Trumpa dosť radikálne, potom je jasné, že úplne stratil kontakt s Američanmi," povedal vodca demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer.



Pred niekoľkými mesiacmi sa objavili špekulácie, že Trump je nespokojný s prácou Nielsenovej, ktorej rezort je zodpovedný aj za ochranu hraníc. Prezident jej údajne vyčítal, že situáciu na hraniciach s Mexikom, kde chce vybudovať bariéru proti migrantom, nedokáže zvládnuť. Ministerka napriek tomu zostala voči nemu lojálna.



Vo štvrtok však Biely dom prekvapivo stiahol nomináciu Ronalda Vitiella, podporovaného Nielsenovou, na funkciu šéfa Imigračného a colného úradu (ICE), ktorý podlieha ministerstvu pre vnútornú bezpečnosť (DHS) a zodpovedá za zatknutie nelegálnych migrantov. Trump ako dôvod svojho rozhodnutia uviedol, že do čela tohto úradu chce dosadiť niekoho "tvrdšieho".



Nielsenová sa stala ministerkou 6. decembra 2017. Nahradila generála Johna Kellyho, ktorého Trump krátko predtým vymenoval za šéfa kancelárie Bieleho domu. Podporovala rozdelenie rodín nelegálnych migrantov v rámci Trumpovej kontroverznej politiky "nulovej tolerancie". Rozdelené však boli i rodiny, ktoré na hraniciach legálne požiadali o azyl. Rodičom takto odobrali viac ako 2700 detí. Nielsenová to bránila ako nevyhnutné opatrenie, pretože v zákonoch o prisťahovalectve existujú podľa nej medzery, ktoré môže odstrániť len Kongres. Po masívnej kritike Trump dekrétom uvedenú prax ukončil.



Trumpovu administratívu poznačili za viac ako dva roky početné rezignácie alebo odvolania kľúčových ministrov či poradcov. Napríklad stále nie je obsadený dôležitý post ministra obrany, z ktorého vlani v decembri odstúpil James Mattis.