Ministerstvo financií zverejnilo závery správy OLAF o Čapím hnízdě

Praha 4. januára (TASR) - České ministerstvo financií zverejnilo vo štvrtok na svojej webstránke "podstatné závery", ku ktorým dospel Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pri vyšetrovaní kauzy Čapí hnízdo. V krátkom trojodsekovom texte vyňatom z 50-stranovej správy sa píše o zistených "nezrovnalostiach" a tiež o "zabezpečení vyňatia čiastky" 42,5 milióna českých korún, ktorá mala byť na projekt poskytnutá z európskych fondov, informuje portál Novinky.cz.



Ministerstvo uviedlo, že "na základe vykonanej právnej analýzy zverejňuje podstatné závery, ku ktorým dospel OLAF v rámci svojho vyšetrovania". Na svojej stránke zverejnilo zo správy tri odseky v angličtine aj ich pracovný preklad do češtiny.



V texte sa stručne píše o tom, že OLAF sa zaoberal dotáciou pre Čapí hnízdo, vyšetrovanie dokončil a pre zistené "nezrovnalosti" odporúča, aby štát dotáciu pre farmu neplatil z európskych peňazí.



Projekt Čapí hnízdo získal dotáciu 50 miliónov korún. Väčšina prostriedkov mala pochádzať z európskych fondov, časť z národných zdrojov. České ministerstvo financií zároveň ešte skôr vo štvrtok oficiálne navrhlo úradom, aby projekty ako Čapí hnízdo, ktoré sú predmetom správneho alebo trestného konania, prípadne ich vyšetruje OLAF, boli vyňaté z programov financovaných z európskych dotačných programov.



Okrem OLAF-u sa kauzou Čapí hnízdo zaoberá aj česká polícia, a to pre podozrenie, či projekt nezískal podvodne dotáciu určenú malým a stredným podnikateľom. Polícia v súvislosti s dotáciou obvinila 11 ľudí vrátane premiéra a šéfa hnutia ANO Andreja Babiša a podpredsedu ANO Jaroslava Faltýnka.



Farma Čapí hnízdo patrí pod holding Agrofert, pre ktorý Faltýnek pracoval a Babiš ho vlani previedol spolu s ďalším majetkom kvôli zákonu o konflikte záujmov do zvereneckého fondu. O vydanie politikov na trestné stíhanie teraz česká polícia žiada Poslaneckú snemovňu. Babiš aj Faltýnek považujú obvinenia za účelové.