Ministri EÚ a Latinskej Ameriky vyzvali na slobodné voľby vo Venezuele

Montevideo/Washington 8. februára (TASR) - Ministri z vyše desiatich európskych a latinskoamerických krajín vyzvali vo štvrtok na "slobodné, transparentné a dôveryhodné prezidentské voľby" vo Venezuele, ktoré by mohli byť riešením tamojšej odvíjajúcej sa politickej krízy.



Táto Medzinárodná kontaktná skupina na stretnutí v Uruguaji uviedla, že je odhodlaná nájsť "mierové, demokratické" východisko z mocenského boja medzi venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom a opozičným lídrom Juanom Guaidóom, a to "bez použitia sily".



Politická patová situácia nastala v období, keď sa Venezuela zmieta v ekonomickej kríze, sprevádzanej hyperinfláciou a nedostatkom potravín či liekov, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Osobitný vyslanec USA pre Venezuelu Elliot Abrams žiada, aby venezuelský prezident Maduro opustil svoju krajiny a zároveň odovzdal moc prechodnej vláde.



Abrams vo Washingtone novinárom povedal, že Spojené štáty neuprednostňujú žiadnu konkrétnu krajinu, do ktorej by mal Maduro odísť, ale poznamenal, že kritizovaný venezuelský prezident má "priateľov" na Kube a v Rusku.



Vyslanec Abrams takisto vo štvrtok dodal, že aj ďalšie krajiny, ktoré však nemenoval, sú ochotné Madura prijať, ak sa vzdá moci.



Abrams ešte informoval, že USA zrušili víza nemenovaným členom venezuelského Ústavodarného zhromaždenia, keďže Washington sa snaží stále vyvíjať na Madura tlak, aby moc odovzdal predsedovi opozíciou ovládaného Národného zhromaždenia Juanovi Guaidóovi.



USA uznali Guaidóa za dočasného prezidenta, doplnila tlačová agentúra AP.