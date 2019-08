Ministri financií EÚ sa nedohodli na kandidátovi MMF

V hre je päť kandidátov: dvaja z južných krajín EÚ - španielska ministerka financií Nadia Calvinová a jej portugalský rezortný kolega Mário Centeno, ktorý je aj predsedom Euroskupiny.

Brusel 1. augusta (TASR) - Vládam členských krajín Európskej únie, ktoré si stanovili konečný termín na vymenovanie kandidáta na predsedu Medzinárodného menového fondu (MMF) na koniec júla, sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť dohodu o tom, kto v tejto funkcii nahradí Christine Lagardovú. Oznámilo to vo štvrtok francúzske ministerstvo financií, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.



"V tejto fáze, aj napriek tomu, že niektorí kandidáti majú väčšiu podporu ako iní, stále neexistuje úplný konsenzus v oblasti mena," uviedli zdroje z ministerstva financií.



Podľa AFP je v hre päť kandidátov: dvaja z južných krajín EÚ - španielska ministerka financií Nadia Calvinová a jej portugalský rezortný kolega Mário Centeno, ktorý je aj predsedom Euroskupiny. Ďalší dvaja kandidáti sú zo severu - Holanďan Jeroen Dijsselbloem, bývalý šéf Euroskupiny, a guvernér fínskej centrálnej banky Olli Rehn. Krajiny strednej a východnej Európy v tejto súťaži zastúpi bývalá bulharská eurokomisárka Kristalina Georgievová, ktorá má v súčasnosti druhú najvyššiu funkciu vo Svetovej banke.



Pred dvoma týždňami na stretnutí ministrov financií G7 v obci Chantilly vo Francúzsku bol francúzsky minister financií Bruno Le Maire poverený tým, aby rokoval o nominácii európskeho kandidáta na post šéfa MMF, ktorý na jeseň nahradí Lagardovú. Tá sa stane novou predsedníčkou Európskej centrálnej banky (ECB). Le Maire mal za úlohu nájsť vhodného kandidáta do konca júla.



Francúzsky rezort financií potvrdil, že Le Maire do posledných chvíľ pokračoval v rozhovore so všetkými partnermi z krajín EÚ a zostal v úzkom kontakte s nemeckým ministrom financií Olafom Scholzom. Keďže sa do stanoveného dátumu nepodarilo dospieť ku kompromisu, Le Maire sa rozhodol pre "diplomaciu po telefóne", čo znamená, že vo štvrtok zorganizoval konferenčný hovor so všetkými svojimi partnermi z EÚ.



"Bude ich informovať o rozsiahlych konzultáciách, ktoré doteraz uskutočnil. Cieľom je dohodnúť sa na ďalšom postupe, ktorý umožní dosiahnutie konsenzu o jedinom európskom kandidátovi," uviedlo francúzske ministerstvo financií. Ak by nedošlo ku konsenzu na úrovni ministrov, európske vlády môžu byť vyzvané, aby hlasovali za "svojho kandidáta".



