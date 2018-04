Ministri Grécka a Macedónska by v stredu opäť mali rokovať vo Viedni

Cieľom rozhovorov by malo byť stanovenie časového rámca pre vyriešenie sporu.

Viedeň/Atény/Skopje 20. apríla (TASR) - Viedeň bude v stredu 25. apríla dejiskom ďalšieho kola grécko-macedónskych rokovaní o desaťročia pretrvávajúcom spore okolo názvu postjuhoslovanskej republiky.



Ako informovala macedónska tlačová agentúra MIA, v rakúskej metropole by sa na nich mali zúčastniť ministri zahraničných vecí oboch krajín, Nikos Kotzias a Nikola Dimitrov, ako aj osobitý sprostredkovateľ Organizácie Spojených národov (OSN) Matthew Nimetz.



Oficiálne zdroje však túto schôdzku zatiaľ nepotvrdili.



Macedónska agentúra s odvolaním sa na grécke médiá uviedla, že cieľom rozhovorov by malo byť stanovenie časového rámca pre vyriešenie sporu.



Naposledy sa trojica spomínaných aktérov stretla 30. marca, a to tiež vo Viedni.



Už na 3.-4. mája je avizované ďalšie rokovanie šéfov diplomacií oboch zainteresovaných krajín v gréckom Solúne, v predchádzajúcom týždni sa Kotzias a Dimitrov stretli v macedónskom Ochride, kde malo dôjsť k pokroku, ale aj pretrvávaniu odlišných postojov k ťažkým aspektom problematiky.



Grécko požaduje, aby si susedná krajina zmenila svoj názov, pretože rovnako sa nazýva aj najväčšia grécka provincia. Masy Grékov vyjadrili v uplynulých týždňoch v uliciach, a väčšina respondentov i v prieskumoch verejnej mienky, že sú proti kompromisnému riešeniu sporu okolo názvu susednej krajiny, v ktorom by sa podľa ich názoru vôbec nemal objaviť termín Macedónsko.



Kauza zaťažuje už viac ako štvrťstoročie bilaterálne vzťahy oboch krajín a Grécko v dôsledku nej vetuje vstup Macedónska do Severoatlantickej aliancie (NATO) a Európskej únie (EÚ).



Macedónsko využíva dočasne - kým sa spor úplne nevyrieši - so súhlasom gréckej strany názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), pod ktorým túto krajinu v roku 1993 prijali aj do Organizácie Spojených národov.