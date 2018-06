Ministri obrany 9 krajín vyhlásili o novú vojenskú spoluprácu

Projekt by mal umožniť výrazne rýchlejšiu reakciu v krízových situáciách vďaka užšej spolupráci na úrovni generálnych štábov ozbrojených krajín jednotlivých štátov.

Luxemburg 25. júna (TASR) - Vyhlásenie o novej forme spolupráce vo vojenskej oblasti podpísali v pondelok v Luxemburgu ministri obrany deviatich európskych štátov - Belgicka, Dánska, Estónska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Španielska, Portugalska i Veľkej Británie. Iniciatíva je otvorená aj ďalším krajinám. Desiatym účastníkom spolupráce by sa mohlo stať Taliansko, ktoré signalizovalo záujem, avšak po prevzatí moci novou vládou ešte potrebuje istý čas na preskúmanie kooperácie.



Informoval o tom rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.



Projekt by mal umožniť výrazne rýchlejšiu reakciu v krízových situáciách vďaka užšej spolupráci na úrovni generálnych štábov ozbrojených krajín jednotlivých štátov. Tá by mohla nasledovať v rámci krátkodobo dohodnutých koalícií krajín EÚ, NATO alebo OSN.



Cieľom je podľa slov francúzskej ministerky obrany Florence Parlyovej uskutočniť najskôr spoločné manévre a výmenu medzi generálnymi štábmi, aby "sa naše ozbrojené sily naučili spoločne postupovať". Šéfka francúzskeho rezortu obrany spomenula však aj možnosť civilných iniciatív v krízových časoch, ako napríklad v prípade Holandska a Veľkej Británie vlani po hurikáne Irma, ktorý zasiahol Karibik.



Smerom k NATO by mala mať iniciatíva doplnkový charakter. V súvislosti s pochybnosťami o budúcej angažovanosti USA v rámci Severoatlantickej aliancie by mali Európania byť aj sami silní a vo väčšej miere pripravení zaručiť ochranu a suverenitu vlastných území, naznačila Parlyová.



V signovanom dokumente sa nehovorí o prípadnom otvorení spoločnej internvenčnej jednotky, zdôrazňuje sa tam iba, že o účasti na vojenských misiách by sa naďalej rozhodovalo na národnej úrovni.