Ministri obrany CEDC: Stredná Európa je v téme bezpečnosti jednotná

Spoločne prerokovali aj možnosti prípravy ďalšieho mnohonárodného cvičenia, ktoré bude zamerané na zvládanie nelegálnych migračných tokov smerujúcich k vonkajším hraniciam EÚ.

Budapešť 28. marca (TASR) - Krajiny regiónu strednej Európy sú v téme obrany a bezpečnosti jednotné, zaznelo v stredu v Budapešti na rokovaní ministrov obrany krajín Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC).



Hovorkyňa Ministerstva obrany SR Danka Capáková pre TASR uviedla, že šéfovia rezortov obrany Česka, Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Poľska ako pozorovateľskej krajiny tejto spolupráce sa dohodli na pokračovaní ďalšej spolupráce s dôrazom na posilňovanie reakcieschopnosti a prevenciu vzniku bezpečnostných hrozieb.



V tejto súvislosti podľa nej prerokovali aj možnosti prípravy ďalšieho mnohonárodného cvičenia, ktoré bude zamerané na zvládanie nelegálnych migračných tokov smerujúcich k vonkajším hraniciam EÚ. Diskutovali aj o aktuálnych či budúcich projektoch Stálej štruktúrovanej spolupráce (PESCO).



"Bezpečnosť našich občanov je pre nás prioritou. Sme preto pripravení zúčastniť sa so súhlasom vlády aj na ďalšom cvičení zameranom na ochranu vonkajších hraníc v súvislosti s nekontrolovanou migráciou, ktorá stále predstavuje značnú bezpečnostnú hrozbu," povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.



Nelegálnej migrácii bolo venované aj spoločné slovensko-maďarské cvičenie, ktorého sa pred niekoľkými dňami zúčastnilo 40 príslušníkov Ozbrojených síl SR, ale i úspešné mnohonárodné cvičenie COOPSEC17, ktoré sa uskutočnilo v roku 2017 v Rakúsku za účasti štátov CEDC.



Ministri hovorili aj o možnosti spoločnej účasti krajín CEDC na projektoch PESCO. Gajdoš v tejto súvislosti predstavil úspešný slovenský projekt EuroArtillery, v rámci ktorého chce Slovensko využiť svoje dlhoročné skúsenosti vo vývoji a výrobe mobilných delostreleckých systémov.



Rokovanie bolo venované aj iniciatíve Rakúska, projektu CBRN Surveillance as a Service, s cieľom rozvíjať monitorovacie systémy zamerané na radiačnú, chemickú a biologickú ochranu.



Slovenský minister obrany rokoval i so svojím maďarským rezortným partnerom Istvánom Simicskóom o spoločnom pôsobení slovenských a maďarských vojakov v Sektore 4 misie UNFICYP. V tejto súvislosti bol témou predovšetkým zámer Slovenska prevziať všetky pozície v rámci Sektora 4, a to v súlade s prijatou Rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN. V súčasnosti v ňom pôsobia pod slovenským velením aj maďarskí, srbskí a ukrajinskí vojaci.



Simicskó podľa agentúry MTI označil spoluprácu CEDC za príkladnú a zdôraznil, že ďalší rozvoj obranyschopnosti zúčastnených krajín prispeje k účinnejšej ochrane európskych hodnôt a hraníc Schengenu.



"Bezpečnostná situácia západného Balkánu nás napĺňa obavami. Zhodli sme sa aj v tom, že treba rátať s predĺžením krízy týkajúcej sa ilegálnej migrácie," citovala MTI Simicskóa, podľa ktorého Maďarsko navrhlo, aby sa v roku 2019 zorganizovalo medzinárodné vojenské cvičenie zamerané na ochranu hraníc a riešenie ilegálnej migračnej krízy.



spravodajca TASR Ladislav Vallach