Ministri obrany NATO diskutujú o budúcnosti misie v Afganistane

Washington je v súčasnosti zapojený do úsilia o vyjednávanie mierovej dohody medzi Talibanom a afganskou vládou s cieľom znížiť americkú vojenskú prítomnosť na území tohto juhoázijského štátu.

Brusel 14. februára (TASR) - Budúcnosť pôsobenia jednotiek Severoatlantickej aliancie v Afganistane patrí medzi hlavné témy druhého dňa rokovaní ministrov obrany z členských krajín NATO v Bruseli.



Cieľom ministerských debát je prediskutovať budúcnosť operácií, ktoré spojenci vykonávajú v Afganistane, a tiež úvahy, ako čo najlepšie využiť vojenskú prítomnosť Aliancie na podporu politických rozhovorov zameraných na ukončenie už takmer 18 rokov trvajúcej občianskej vojny a na nastolenie trvalého mieru v Afganistane. Krajina je rozpoltená medzi vládne sily podporované Severoatlantickou alianciou a moslimské militantné hnutie Taliban.



Americký prezident Donald Trump naznačil, že môže stiahnuť americké jednotky z Afganistanu, čo medzi ostatnými spojencami vyvoláva otázky, či má zmysel pokračovať v misii zameranej na výcvik, poradenstvo a prípravu afganských bezpečnostných síl.



Agentúra DPA pripomenula, že v súčasnosti v tejto krajine pôsobí okolo 17.000 vojakov, z čoho je viac ako polovica Američanov. Keby americkí vojaci opustili misiu NATO v Afganistane, niektorí zo spojencov - napríklad Nemecko - by nedokázali plniť svoje úlohy, pretože by im chýbala americká letecká podpora.



"Naša misia v Afganistane zostáva najvyššou prioritou," uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg na úvod štvrtkových rokovaní. Upozornil na skutočnosť, že Aliancia podporuje úsilie o dosiahnutie politického a mierového urovnania situácie v tejto krajine, čo je odkaz na kroky americkej administratívy.



Stoltenberg však naznačil, že zatiaľ nebolo prijaté žiadne rozhodnutie o stiahnutí nejakých jednotiek z Afganistanu. Podľa jeho slov spojenci z NATO budú rozhodovať o budúcnosti misie v Afganistane "spoločne" a na základe podmienok dohodnutých s Afgancami.



Spresnil, že "NATO nemá v pláne zostať v Afganistane navždy", a pripomenul, že Aliancia pomáha Afgancom v boji proti terorizmu a afganskej armáde a bezpečnostných silám pomáha pri stabilizácii pomerov vo vlastnej krajine.



Ďalšími témami ministerských rokovaní sú misie NATO v Iraku a Kosove.



Spravodajca TASR Jaromír Novak