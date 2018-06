Ministri obrany NATO rokujú v Bruseli o nových veliteľstvách

Podľa Stoltenberga by mali odsúhlasiť aj pohotovostnú iniciatívu NATO, pre ktorú použil označenie "štyri tridsiatky".

Brusel 7. júna (TASR) - Ministri obrany 29 členských krajín Severoatlantickej aliancie by sa vo štvrtok, na úvod dvojdňových rokovaní v Bruseli, mali dohodnúť na posilnení štruktúry velenia NATO o viac ako 1200 nových zamestnancov. Mali by tiež odobriť nové spoločné veliteľstvo pre Atlantický oceán v Norfolku v USA a nové veliteľstvo NATO pre rýchle presuny jednotiek a vojenského materiálu v Ulme na juhu Nemecka.



Pred začiatkom rokovaní to vo štvrtok uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Slovensko na rozhovoroch zastupuje minister obrany Peter Gajdoš.



Ministri obrany by podľa Stoltenberga mali odsúhlasiť aj pohotovostnú iniciatívu NATO, pre ktorú použil označenie "štyri tridsiatky". V praxi to znamená, že spojenci by do roku 2020 mali mať 30 mechanizovaných práporov, 30 leteckých eskadier a 30 bojových plavidiel, ktoré budú schopné nasadenia do 30 dní.



Stoltenberg zdôraznil, že Aliancia sa ničoho nebojí, ale ak chce zostať najúspešnejším vojenským zoskupením v histórii, musí reagovať na zmeny vo svete a meniť sa tiež. Upozornil, že je tu napríklad asertívnejšie Rusko, turbulencie na juh od Európy a kybernetické hrozby. To si podľa neho vyžaduje dve nové veliteľské centrá a tiež centrum boja proti kybernetickým hrozbám.



Šéf Aliancie privítal správu z Afganistanu, kde prezident Ašraf Ghání vyhlásil týždňové prímerie s odbojnými jednotkami Talibanu, pri príležitosti ukončenia pôstneho mesiaca ramadán. Stoltenberg v tejto súvislosti vyzval bojovníkov Talibanu, aby zložili zbrane a upozornil, že na bojovom poli "nikdy nemôžu vyhrať".



"Jediný spôsob, ako dosiahnuť riešenie situácie je posadiť sa za rokovací stôl," odkázal v mene NATO, ktoré otvorene podporuje mierové úsilie Gháního. Ministri obrany budú o situácii v Afganistane a o nebojovej misii Rozhodná podpora rokovať v piatok.



Na záver štvrtkového stretnutia s novinármi Stoltenberg odpovedal aj na otázku, ako vníma žiadosť katarského ministra obrany, aby sa Katar stal členom NATO. Upozornil, že Katar je dobrým partnerom Aliancie, ale článok 10 Washingtonskej zmluvy jasne stanovuje, že NATO je organizáciou iba pre Severnú Ameriku a Európu.



Spravodajca TASR Jaromír Novak