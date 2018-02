Afričania zranení pri STREĽBE v TALIANSKU sú v stabilizovanom stave

Útočník, ako už v sobotu večer uviedol taliansky minister vnútra Marco Minniti, je spätý s prostredím pravicového extrémizmu s jasným napojením na fašizmus a nacizmus.

Rím/Macerata 4. februára (TASR) - Zdravotný stav šiestich Afričanov vo veku 22-33 rokov z Mali, Gambie, Ghany a Nigérie, ktorých v sobotu v meste Macerata v centrálnej časti Talianska postrelil 28-ročný taliansky občan, niekdajší neúspešný kandidát Ligy Severu v lokálnych voľbách v Corridonii, je stabilizovaný. Žiadny z hospitalizovaných, piatich mužov a jednej ženy, už nie je v ohrození života.



Informovali o tom v nedeľu talianske médiá i tlačová agentúra APA.



Útočník, ako už v sobotu večer uviedol taliansky minister vnútra Marco Minniti, je spätý s prostredím pravicového extrémizmu s jasným napojením na fašizmus a nacizmus. Motívom jeho činu bola "zjavne" xenofóbia, vyplynulo z jeho slov. Dôvodne podozrivý z útoku konal sám, pričom si akciu naplánoval vopred.



Pre nedeľňajšie vydanie denníka Corriere della Sera Minniti pripomenul, že Taliansko má pred sebou mesiac predvolebnej kampane pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami 4. marca. Nebezpečenstvo, že nenávisť povedie k ďalšiemu násiliu, označil za mimoriadne veľké. Apeloval preto na politické strany, aby zmiernili tóny v predvolebnej kampani, ktorej aktuálne dominuje téma migrácie.



Pred špirálou násilia varoval aj taliansky premiér Paolo Gentiloni, ktorý útok v Macerate odsúdil a vyhlásil, že "nenávisť a násilie nás nerozdelia". Súčasne vyzval obyvateľstvo na pokoj a na politické strany apeloval, aby mesiac pred parlamentnými voľbami z udalostí v Macerate nevytĺkali politický kapitál.



Líder Ligy Severu Matteo Salvini sa od mužovho konania dištancoval, keď vyhlásil, že "ten, čo strieľa, je delikvent". Vzápätí však Salvini odsúdil "inváziu migrantov do Talianska" a dodal, že sa "nemôže dočkať" vstupu svojej strany do vlády a "nastolenia bezpečnosti, sociálnej spravodlivosti a dôstojnosti v Taliansku".



Útočníka Lucu Trainiho, ktorý pri zadržaní nekládol odpor, hajloval a mal v tom čase na pleciach taliansku vlajku, polícia previezla medzičasom do väzenského zariadenia v Ancone. U podozrivého, ktorý sa k činu priznal, zaistila polícia pištoľ, pri domovej prehliadke v jeho bydlisku zhabala ultrapravicový propagandistický materiál, ako aj výtlačok Hitlerovej knihy Mein Kampf.



Vyšetrovatelia kauzy medzičasom potvrdili, že Traini konal z pomsty v súvislosti s brutálnou vraždou 18-ročnej tínedžerky z Ríma Pamely Matropietrovej, ku ktorej došlo začiatkom týždňa v Macerate, respektíve okolí tohto mesta. Rimanka zmizla v pondelok z neďalekej liečebne pre drogovo závislých a jej telesné pozostatky sa našli v stredu v dvoch kufroch v Pollenze v okolí Maceraty. Hlavným podozrivým z tohto zločinu je migrant z Nigérie Innocent Oseghale (29), známy ako drogový díler, na ktorého uvalili už vyšetrovaciu väzbu. V jeho byte našla polícia skrvavený odev zavraždenej tínedžerky i sekeru, ktorú Afričan použil zrejme na rozkúskovanie tela obete. Nigérijčan však zatiaľ akúkoľvek vinu popiera.