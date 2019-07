Mjanmarská armáda predĺžila prímerie s povstalcami na severe

Prímerie na severe Mjanmarska malo pôvodne platiť od decembra 2018 do apríla 2019, armáda ho však predlžovala — najnovšie do 31. augusta.

Rangún 1. júla (TASR) - Mjanmarská armáda predĺžila v pondelok jednostranné prímerie s ozbrojenými skupinami v Kačjinskom a Šanskom štáte ležiacich na severe krajiny a ohlásila zámer uskutočniť v najbližších dvoch mesiacoch mierové rokovania. Tento ústretový krok nasleduje po nedeľňajšom stretnutí zástupcov vládneho centra pre zmierenie a zoskupenia etnických ozbrojených skupín známeho ako Severná aliancia, informovala agentúra DPA.



Prímerie na severe Mjanmarska malo pôvodne platiť od decembra 2018 do apríla 2019, armáda ho však predlžovala — najnovšie do 31. augusta. Vzťahuje sa na územia poznačené dlhoročnou občianskou vojnou, o ktoré bojujú traja členovia Severnej aliancie, nie však na Jakchainský štát, kde dochádza ku zrážkam medzi mjanmarskou armádou a silami arakanského etnika. Odhaduje sa, že tieto boje spôsobili vysídlenie približne 30.000 civilistov.



Arakanská armáda nemá nič spoločné s milíciami Rohingov, ktorých útoky na policajné a armádne stanovištia v Jakchainskom štáte viedli v roku 2017 k protiútokom a úteku státisícov príslušníkov tohto etnika do susedného Bangladéša.



Armádny hovorca pre miestny spravodajský portál Frontier uviedol, že sled prímerí v Kačjinskom a Šanskom štáte umožnil návrat približne 100.000 vysídlených obyvateľov.