Mjanmarskí povstalci útočili na vládne ciele, zabili najmenej päť ľudí

Rangún 16. augusta (TASR) - Najmenej päť ľudí prišlo o život počas série koordinovaných útokov príslušníkov mjanmarských povstaleckých milícií tamojších etnických menšín, ktorých cieľom boli vládne a armádne objekty na severe krajiny. S odvolaním sa na štátne médiá o tom v piatok informovala agentúra DPA.



Dvaja civilisti a traja vojaci zomreli pri koordinovaných útokoch bojovníkov Jakchainskej armády (AA), Armády mjanmarskej národnej demokratickej aliancie (MNDAA) a Palaungskej národnej oslobodzovacej armády (TNLA), uviedli noviny Global New Light.



Ďalších najmenej desať civilistov a dvaja policajti utrpeli zranenia. Útoky na celkovo päť cieľov s použitím malých zbraní i delostrelectva sa odohrali vo štvrtok ráno v oblasti provincie Mandalaj a Šanského štátu.



Útoky, ktorých terčom bola aj prominentná vojenská škola v meste Pjin Ulwin, sú podľa DPA bezprecedentnou eskaláciou konfliktu medzi tromi povstaleckými skupinami a mjanmarskou vládou.



Podľa neoficiálnych správ o život prišlo najmenej 15 ľudí.



Hovorca brigád TNLA pre spravodajský portál The Irrawaddy povedal, že útokmi reagovali na ofenzívu mjanmarskej armády proti AA v Jakchainskom štáte, ktorá vysídlila viac ako 30.000 civilistov. Tieto útoky boli podľa jeho slov "iba začiatkom".



Skupiny tvoria spoločne so štvrtou, Kačjinskou armádou za nezávislosť (KIA), tzv. Severnú alianciu, ktorá od svojho vzniku v roku 2016 bojuje proti mjanmarskej armáde.



V Mjanmarsku pôsobí viac ako desiatka etnických militantných skupín, z ktorých mnohé vedú vojnu proti tamojšej vláde už od roku 1948, keď krajina získala nezávislosť od Británie. Ich požiadavky variujú od získania autonómie až po odštiepenie.