Mjanmarsko bude vracať Rohingov, ktorí nie sú na vládnych zoznamoch

Rangún 24. januára (TASR) - Mjanmarsko bude do Bangladéša vracať všetkých tých rohinských utečencov, ktorí nebudú zapísaní vo vládnych zoznamoch. V rozhovore pre agentúru DPA na to upozornil riaditeľ regionálnej pobočky mjanmarského imigračného úradu.



Agentúra DPA informovala, že Mjanmarsko minulý týždeň odovzdalo bangladéšskym úradom zoznam s menami 1258 osôb, ktorých návrat do Mjanmarska schválilo.



Šéf imigračnej kancelárie pre DPA vysvetlil, že rohinských utečencov, ktorí sa budú chcieť vrátiť do Mjanmarska, ale nebudú zapísaní vo vládnych zoznamoch, budú mjanmarské úrady buď "vracať, alebo podniknú právne kroky, ak sa niekto vracia a nie je na zozname". "Ak tu (v Mjanmarsku žili predtým), prijmeme ich," dodal.



Agentúra DPA pritom upozornila, že väčšinovo budhistické Mjanmarsko odmieta udeliť rohinskej menšine aj tie najzákladnejšie práva, ako je prístup k zdravotnej starostlivosti či vzdelaniu, a podľa zákona z roku 1982 im upiera aj štátne občianstvo.



Od vlaňajšieho augusta z Mjanmarska do susedného Bangladéša ušlo asi 655.000 príslušníkov etnika Rohingov.



Príčinou ich masového úteku boli násilnosti, ktoré sprevádzali "bezpečnostnú operáciu" vládnych síl rozpútanú po sérii útokov rohinských povstalcov.



Mnohí z rohinských utečencov pred útekom do Bangladéša nemali žiadne doklady alebo ich stratili, keď utekali zo svojich domovov pred vládnymi vojakmi a miestnymi radikálnymi budhistami, ktorí na nich páchali bezprávie, opisuje agentúra DPA. Utečenci vypovedali o znásilňovaní, svojvoľnom zabíjaní, vypaľovaní dedín.



Repatriácia príslušníkov moslimského etnika Rohingov z Bangladéša, kam ušli pred nepokojmi v Jakchainskom štáte v Mjanmarsku, sa podľa pôvodných plánov mala začať tento týždeň na základe dohody vlád oboch krajín. Pre nedokončené prípravy však jej začiatok odložili. Nový termín zatiaľ nie je známy.