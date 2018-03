Mjanmarsko je pripravené prijať pomoc OSN pri návrate Rohingov

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov a Rozvojový program OSN minulý týždeň predložili svoje návrhy, v ktorých načrtli, ako by mohli pomôcť v procese repatriácie.

Nepjito 14. marca (TASR) - Mjanmarskí predstavitelia v stredu oznámili, že začali rozhovory s agentúrami OSN, ktoré by umožnili ich zapojenie do repatriácie rohinských utečencov zo susedného Bangladéša. Informovala o tom agentúra AP.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov a Rozvojový program OSN minulý týždeň predložili svoje návrhy, v ktorých načrtli, ako by mohli pomôcť v procese repatriácie. Mjanmarská vláda tieto návrhy ešte študuje, uviedol tamojší rezort diplomacie.



Hovorca OSN v Mjamnarsku v tejto súvislosti zdôraznil, že agentúry svetovej organizácie by mohli pomôcť pri vytvorení podmienok na bezpečný, dôstojný a dobrovoľný návrat utečencov.



Podľa mjanmarskej vlády by OSN mohla asistovať nielen pri návrate a znovuusídlení rohinských utečencov, ale aj pri zaistení obživy a rozvoja všetkých obyvateľov Jakchainského štátu.



Takmer 700.000 príslušníkov moslimskej menšiny Rohingov ušlo do Bangladéša po tom, čo mjanmarská armáda spustila koncom vlaňajšieho augusta ofenzívu proti rohinským povstalcom na severe nepokojného Jakchainského štátu, pripomína agentúra DPA.



Mjanmarsko, s väčšinovým budhistickým obyvateľstvom, v januári oznámilo, že je pripravené na návrat rohinských utečencov z Bangladéša. Avšak organizácie na ochranu ľudských práv a OSN varovali, že pre Rohingov ešte nie v Mjanmarsku zaručená bezpečnosť.