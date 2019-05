Mjanmarsko prepustilo vojakov uväznených za zabitie Rohingov

Štyroch dôstojníkov a troch vojakov vojenský tribunál vlani v apríli odsúdil na desať rokov väzenia za zabitie desiatich príslušníkov moslimského etnika Rohingov.

Rangún 28. mája (TASR) - Siedmich vojakov uväznených za zabitie skupiny moslimov z etnika Rohingov počas masakru v roku 2017 prepustili z mjanmarského väzenia aj napriek tomu, že si odsedeli menej než dvaja novinári uväznení za to, že o tejto masakre písali. Informovala o tom v utorok agentúra AFP na základe utorkového vyjadrenia riaditeľa sekcie pre väznice, ktorá je súčasťou mjanmarského ministerstva vnútra.



Vojakov - ako potvrdili aj ich dvaja bývalí spoluväzni - prepustili už vlani v novembri, čo znamená, že si neodsedeli ani jeden rok z desaťročného trestu odňatia slobody, spresňuje agentúra Reuters. Vojaci takisto strávili vo väzení menej času než dvaja novinári Reutersu, ktorí o masakre písali.



Štyroch dôstojníkov a troch vojakov vojenský tribunál vlani v apríli odsúdil na desať rokov väzenia za zabitie desiatich príslušníkov moslimského etnika Rohingov počas masakry v dedine In Din zo septembra 2017. Veliteľ mjanmarskej armády Min Aun Hlain a mjanmarská líderka Aun Schan Su Ťij tento trest označili za dôkaz vyvodzovania zodpovednosti v armáde.



Novinári agentúry Reuters Ťjo Sou U a Wa Lone, ktorých zatkli v decembri 2017, boli vlani v septembri odsúdení na sedem rokov väzenia za porušenie zákona o štátnom tajomstve.



Prepustili ich začiatkom mája 2019 v rámci prezidentskej amnestie po 512 dňoch strávených vo väzení. Za reportáž dostali v apríli tohto roka aj Pulitzerovu cenu.



Viac ako 700.000 moslimských Rohingov muselo predvlani ujsť z nábožensky väčšinovo budhistického Mjanmarska do susedného Bangladéša pred brutálnym zásahom miestnej armády, ktorú Organizácia Spojených národov a Spojené štáty obvinili z páchania násilia na tejto menšine.



Zástupca riaditeľa organizácie pre ľudské práva Human Rights Watch pre oblasť Ázie Phil Robertson prepustenie vojakov verbálne odsúdil. Podľa jeho slov to odhaľuje skutočnosť, že ozbrojené zložky "nepovažujú Rohingov za ľudí" a nikdy "nemali v úmysle voči nikomu vyvodiť zodpovednosť za zločiny".