Za zabitie troch rohinských civilistov odsúdili šiestich vojakov

Tí sa vlani v septembri vracali do utečeneckého tábora, keď ich vojaci zadržali a následne zabili. Ich telá sa našli neskôr v plytkom hrobe.

Bangkok 20. januára (TASR) - Na desať rokov nútených prác odsúdili v Mjanmarsku šiestich vojakov obvinených zo zabitia troch civilistov, ku ktorému došlo v mjanmarskom Jakchainskom štáte. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



Šiestich príslušníkov mjanmarských ozbrojených síl odsúdil vojenský súd v piatok po tom, čo ich uznal za vinných zo zabitia troch etnických Rohingov. Tí sa vlani v septembri vracali do utečeneckého tábora, keď ich vojaci zadržali a následne zabili. Ich telá sa našli neskôr v plytkom hrobe.



Organizácia Spojených národov a Spojené štáty obviňujú mjanmarskú armádu z páchania násilia na tamojšej moslimskej menšine Rohingov, žijúcej prevažne v Jakchainskom štáte.



Od konca augusta ušlo pred násilnosťami v Jakchainskom štáte do susedného Bangladéša približne 655.000 mjanmarských Rohingov. V Bangladéši ich pritom do augustového exodu žilo už vyše 300.000.