Mjanmarskú líderku Su Ťij privítali v austrálskom parlamente

Canberra 19. marca (TASR) - Mjanmarskú líderku Aun Schan Su Ťij privítali v pondelok v austrálskom parlamente, kde oficiálne začala svoju štátnu návštevu krajiny, ktorá vyvolala protesty v súvislosti s jej nejasnou reakciou na zákroky mjanmarskej armády voči moslimským Rohingom. Informovala o tom agentúra AP.



Laureátka Nobelovej ceny mieru dorazila cez víkend do Sydney na summit lídrov Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a Austrálie. Austrálsky premiér Malcolm Turnbull v nedeľu povedal, že Su Ťij účastníkov požiadala o humanitárnu pomoc pri riešení zmienenej krízy.



Malajzijský premiér Najib Razak na summite vyhlásil, že utečenecká kríza nie je už len domácou záležitosťou Mjanmarska, pretože unikajúci Rohingovia by sa mohli byť cieľmi radikalizácie zo strany teroristov.



Z prevažne budhistického Mjanmarska utieklo od konca augusta minulého roka do Bangladéša približne 700.000 Rohingov v dôsledku rozsiahlych operácií armády, oficiálne zameraných proti povstalcom útočiacim na bezpečnostné sily.



Mjanmarsko neustále popiera, že by jeho bezpečnostné sily útočili na civilistov v Jakchainskom štáte na západe krajiny. Su Ťij reagovala na zahraničnú kritiku nahnevane. Tvrdenia mjanmarských činiteľov sa však zdajú čoraz chabejšie, keď rôzne organizácie zozbierali mnoho hrozivých výpovedí od utečencov i satelitné zábery a ďalšie dôkazy o zničení dedín Rohingov.



Su Ťij bola v domácom väzení takmer 15 rokov pred tým, ako ju v roku 2010 prepustili. Canberru naposledy navštívila v roku 2013 počas päťdňovej cesty do Austrálie, ešte predtým, ako jej doma vojenské vedenie povolilo kandidovať vo voľbách. Vtedajší austrálsky premiér Tony Abbott ju označil za "ikonu demokracie" a ministerka zahraničných vecí Julie Bishopová uviedla, že Su Ťij ju inšpirovala pri vstupe do politiky.