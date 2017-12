Mjanmarský súd predĺžil väzbu dvom novinárom agentúry Reuters

Novinári sú podozriví z toho, že od policajtov získali dôležité tajné dokumenty a mali údajne v úmysle poskytnúť ich zahraničným médiám.

Bangkok 27. decembra (TASR) - Súd v Mjanmarsku predĺžil v stredu väzbu dvom miestnym spolupracovníkom tlačovej agentúry Reuters zadržaným za porušenie zákona o ochrane štátneho tajomstva. Súdny proces sa s nimi začne 10. januára, informovala agentúra AP.



Novinári Wa Lone (31) a Kyaw Soe Oo (27) boli zadržaní 12. decembra po tom, ako prijali pozvanie na večeru s policajnými dôstojníkmi, ktorá sa konala na predmestí najväčšieho mjanmarského mesta Rangún.



Novinári sú podozriví z toho, že od policajtov získali dôležité tajné dokumenty a mali údajne v úmysle poskytnúť ich zahraničným médiám. Uvedení policajti pracovali v Jakchainskom štáte, kde násilnosti pripisované vo veľkej miere vládnym silám spôsobili masový útek vyše 630.000 príslušníkov moslimského etnika Rohingov, ktorí sa uchýlili v pohraničí susedného Bangladéša.



Za porušenie zákona o ochrane štátneho tajomstva novinárom hrozí trest do 14 rokov väzenia.



"My len pracujeme ako novinári... Nikdy neporušujeme novinársku etiku," povedal Wa Lone novinárom, keď vchádzal aj s kolegom do súdnej siene. Ich rodinní príslušníci plakali, keďže mali možnosť vidieť obvinených po prvý raz od ich zatknutia.



Zadržanie dvojice novinárov odsúdilo ako útok na slobodu slova mnoho vlád, vrátane USA, Kanady a Británie, ako aj generálny tajomník OSN António Guterres či mnohé novinárske a ľudskoprávne organizácie, ktoré vyzvali mjanmarskú vládu na okamžité prepustenie oboch zadržaných mužov.