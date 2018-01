Mladá žena, ktorá sa stala symbolom protestov v Iráne, je na slobode

Podľa DPA ide údajne o Vídu Movahedovú, 31-ročnú matku 20-mesačného dievčatka.

Teherán 29. januára (TASR) - Mladú Iránku, ktorá si vlani koncom decembra v Teheráne na verejnosti demonštratívne sňala z hlavy biely hidžáb a víťazoslávne ním mávala nad hlavou, už údajne prepustili z väzenia.



Vo svojom mikroblogu na sociálnej sieti Twitter o tom informoval Rezá Chandán, manžel renomovanej iránskej advokátky a ľudskoprávnej aktivistky Nasrín Sotúdeovej, ktorá je aj nositeľkou Sacharovovej ceny za slobodu myslenia.



Agentúra DPA dodala, že iránske médiá zatiaľ neinformovali ani o zadržaní, ani o prepustení mladej ženy, ktorej gesto sa stalo jedným zo symbolov neskorších protivládnych protestov v Iráne.



Podľa DPA ide údajne o Vídu Movahedovú, 31-ročnú matku 20-mesačného dievčatka.



Známou ako "dievčina z Ulice Engheláb" sa stala po tom, ako sa vlani 27. decembra postavila na rozvodnú skriňu pri jednej z hlavných ulíc Teheránu - Triede revolúcie (Enghelábe eslámí) - a už prostovlasá mávala svojím bielym hidžábom.



Jej protest sa konal v jednu z tzv. bielych stried, keď sa aktivisti v Iráne obliekajú do bieleho na protest proti striktným pravidlám odievania zavedených po islamskej revolúcii v roku 1979.



V súlade s nimi musia hidžáb nosiť v Iráne všetky ženy a dievčatá od dovŕšenia deviateho roku života. Okrem toho musia vždy mať oblečenie zakrývajúce ramená a nohy a odev skrývajúci krivky tela. Porušenie týchto pravidiel sa trestá pokutou do 500.000 rialov (v prepočte 12 dolárov) či dvoma mesiacmi väzenia.



Podľa nepotvrdených správ pokojný protest mladej ženy trval asi hodinu. Následne ju zatkli príslušníčky mravnostnej polície. Polícia zadržala aj osoby, ktoré si protestnú akciu mladej ženy nahrávali na video alebo fotografovali. Od tohto okamihu neboli o osude mladej ženy žiadne správy. Nebolo známe ani jej meno - príbuzní sa k nej zrejme z obáv o vlastnú bezpečnosť nehlásili.



Viaceré ľudskoprávne organizácie minulý týždeň vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom iránske vedenie žiadali o okamžité a bezpodmienečné prepustenie mladej ženy. Jej konanie označili za "pokojný protest proti nanútenému noseniu hidžábu".



Videozáznam či fotografie prostovlasej mladej ženy zdieľali na internete tisíce ľudí. Po správach, že bola po svojom proteste zrejme zadržaná, sa v rôznych častiach sveta konali zhromaždenia na jej podporu a na internete vznikli podporné skupiny.



Deň po proteste mladej ženy Irán - 28. decembra - zachvátila vlna mohutných protivládnych demonštrácií, ktorá vypukla v meste Mašhad a rozšírila sa aj do mnohých ďalších miest. Protivládne protesty si vyžiadali najmenej 21 obetí na životoch.



Protivládni demonštranti poukazovali na nárast cien za potraviny a vysokú mieru nezamestnanosti v Iráne. Časť z protestujúcich žiadala aj demisiu vlády.



V reakcii na to iránska vláda vyzvala svojich priaznivcov na protidemonštrácie a deklarovala, že protivládne protesty sú dôsledkom zasahovania cudzích štátov do vnútorných záležitostí Iránu.