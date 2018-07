Mladé ženy z Bulharska nútili na prostitúciu vo Francúzsku

Na základe medzinárodných zatykačov došlo podľa informácií francúzskej polície k zadržaniu troch podozrivých v Nemecku a piatich v Bulharsku.

Méty 12. júla (TASR) - V Bulharsku, Francúzsku a Nemecku zadržali desať pasákov, ktorí sú podozriví, že od roku 2015 priviedli k prostitúcii desiatky Bulhariek. Stalo sa tak začiatkom júla v súvislosti s likvidáciou siete nevestincov na východe Francúzska.



Na základe medzinárodných zatykačov došlo podľa informácií francúzskej polície k zadržaniu troch podozrivých v Nemecku a piatich v Bulharsku. Všetkých čaká v krátkom čase presun do Francúzska, kde ich predvedú pred vyšetrujúceho sudcu osobitného súdu v Nancy. Dvaja podozriví zadržaní pri francúzskom meste Annecy sú už obvinení z viacerých trestných činov a momentálne sa nachádzajú vo vyšetrovacej väzbe.



Mladé ženy bulharského pôvodu bola vylákané do Francúzska s prísľubmi pracovných príležitostí. Následne ich po ubytovaní v Nemecku, ako aj v Štrasburgu a Annecy, respektíve okolí týchto francúzskych miest, nútili na prostitúciu, oznámili v stredu francúzske justičné zdroje.



Značnú časť príjmov ženy odvádzali pasákom, ktorí zostali v Bulharsku, avšak pravidelne ich prichádzali "kontrolovať" v Nemecku i Francúzsku.



Začiatkom júla sa v tejto súvislosti iba v Bulharsku uskutočnilo paralelne viac ako 20 domových prehliadok, a to v Sofii, ale i v Burgase a Plevene, ďalšie boli v okolí Annecy a v nemeckých mestách Kehl a Offenburg.



Kauza bola predmetom vyšetrovania od roku 2015, a to za účasti francúzskych, bulharských i nemeckých orgánov. Vyšetrovanie prípadu pokračuje s cieľom identifikácie komplicov zadržaných.