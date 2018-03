Sýrčana obvinili v Nemecku z chystania bombového útoku v mene IS

Nemecko je v stave vysokej pohotovosti od útoku kamiónom na jeden z berlínskych vianočných trhov z roku 2016, keď zahynulo 12 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia.

Mannheim 15. marca (TASR) - Nemecké orgány obvinili 20-ročného muža zo Sýrie z plánovania teroristického útoku v mene organizácie Islamský štát (IS), pri ktorom malo zahynúť "najmenej 200 ľudí". Informovala o tom vo štvrtok spolková prokuratúra.



Sýrčan identifikovaný v súlade s nemeckými zákonmi na ochranu súkromia len ako Yamen A. chcel podľa zistení prokuratúry použiť výbušné zariadenia a nadviazať na "predošlé útoky IS v Európe", uviedla agentúra DPA.



Yamena A. zadržali ešte vlani v októbri na východe Nemecka v meste Schwerin. Na internete si údajne zisťoval, ako vyrobiť výbušné zariadenia, nie je však známe, kde alebo kedy plánoval svoj útok spáchať.



Nemecko je v stave vysokej pohotovosti od útoku kamiónom na jeden z berlínskych vianočných trhov z roku 2016, keď zahynulo 12 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Páchateľom bol neúspešný žiadateľ o azyl tuniského pôvodu Anis Amri, ktorého po niekoľkých dňoch na úteku zastrelili policajti na predmestí Milána. K Amriho činu sa prihlásila teroristická organizácia IS.