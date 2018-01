Mladí migranti podľa štúdie spôsobujú nárast násilia v Nemecku

Zistenia prispievajú k prebiehajúcej diskusii o tom, ako bojovať proti zločinnosti migrantov v Nemecku.

Berlín 4. januára (TASR) - Nedávny prílev migrantov, prevažne mladých mužov, do Nemecka viedol k nárastu násilných trestných činov v krajine. S odvolaním sa na vládou financovanú štúdiu o tom informovala agentúra AP.



Autori v stredu zverejnenej štúdie použili na preskúmanie vplyvu prílevu migrantov na kriminalitu údaje zo severonemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko z obdobia rokov 2015 a 2016, keď sa počet násilných trestných činov zvýšil o 10,4 percenta. Na základe analyzovaných údajov dospeli k záveru, že 92 percent z navyše zaznamenaných trestných činov možno pripísať nárastu počtu utečencov.



Výsledky štúdie potvrdzujú, že demografické zloženie migrantov je významným faktorom, pretože pravdepodobnosť páchania trestných činov je vo všeobecnosti vyššia u mladých mužov - či už Nemcov alebo migrantov. Rovnako je pravdepodobnejšie aj to, že sa táto skupina obyvateľstva častejšie stáva ich obeťami.



Tieto zistenia prispievajú k prebiehajúcej diskusii o tom, ako bojovať proti zločinnosti migrantov v Nemecku. V rámci hľadaní riešení tejto situácie nemecké pravicové vládne strany, vrátane Kresťanskodemokratickej únie (CDU) nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, požadujú rázne odpovede a ďalšie deportácie. Ľavica sa zase zameriava na integráciu utečencov do nemeckej spoločnosti.



"Je pravda, že od roku 2015 došlo k nárastu počtu násilných trestných činov, ktorý autori štúdie pripísali príchodu utečencov," povedala Verena Herbová, hovorkyňa spolkového ministerstva pre rodinu, seniorov, ženy a mládež, ktoré si štúdiu objednalo. "Avšak tiež veľmi jasne uvádzajú, že vo všeobecnosti utečenci nie sú kriminálnejší, ako napríklad Nemci."



Herbová novinárom v Berlíne povedala, že najproblematickejší sa zdajú byť mladí muži, ktorí vidia len malú nádej na budúcnosť. Pravdepodobnosť na páchanie trestných činov je u Afgancov a Sýrčanov nižšia ako u migrantov zo severnej Afriky, ktorí majú malú šancu na získanie povolenia na pobyt v Nemecku.



"Podľa nášho názoru to opäť poukazuje na fakt, že tí, ktorí sem prichádzajú, nesmú ostať odkázaní sami na seba," vyhlásila Herbová. "Iba takým spôsobom môžeme zabezpečiť, že nuda a frustrácia nevyústi do kriminálneho správania."



Štúdia vedená popredným kriminológom Christianom Pfeifferom a uverejnená Univerzitou aplikovaných vied v Zürichu uvádza, že väčšina utečencov prichádza do Nemecka z moslimských krajín, ktoré charakterizuje "dominancia mužov" a akceptácia "mačo kultúry", ktorá môže podporovať násilie.