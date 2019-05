Francúz zadržiaval rukojemníkov, hlási sa k milíciám žltých viest

Neskôr večer portál RTL informoval, že jednu z rukojemníčok muž krátko pred 20.00 h SELČ prepustil na slobodu. O pol hodiny neskôr prepustil aj zvyšné tri osoby.

Paríž 7. mája (TASR) - Na slobode sú už všetky osoby, ktoré ako rukojemníkov v utorok popoludní v jednom z obchodov na predmestí mesta Toulouse v kraji Haute-Garonne na juhu Francúzska zadržiaval 17-ročný mladík. Informoval o tom spravodajský portál RTL.



Do obchodu so zmiešaným tovarom na predmestí Blagnac, kde k rukojemníckej dráme došlo, vyrazilo špeciálne policajné komando. Večer tam očakávajú aj ministra vnútra Christopha Castanera.



Strelnou zbraňou ozbrojený mladík vošiel do obchodu okolo 16.20 h a on sám zatelefonoval na políciu, aby oznámil, že tam zadržiava päť ľudí. RTL spresnila, že ide výlučne o ženy.



Neskôr večer portál RTL informoval, že jednu z rukojemníčok muž krátko pred 20.00 h SELČ prepustil na slobodu. O pol hodiny neskôr prepustil aj zvyšné tri osoby. Portál France Info spresnil, že mladík naďalej zostáva v obchode, ktorý obsadil.



V čase, keď polícia dorazila na miesto činu, mal mladík na hlave motocyklovú prilbu. Predtým, ako stiahol roletu na výklade obchodu, vystrelil do vzduchu. Podľa miestnej televízie France 3 chce ozbrojený muž v obchode hovoriť s vyjednávačom.



Do Blagnacu bola povolaná elitná policajná jednotka, ako aj posila zo základne Bievres v kraji Essonne, ktorá sa na miesto zásahu prepravovala vrtuľníkom. Polícia požiadala obyvateľov Blagnacu, aby nevychádzali.



Podľa portálu LCI muž nevzniesol žiadne požiadavky, ale tvrdil, že patrí k "milíciám žltých viest". Žlté vesty sú hnutím, ktoré od vlaňajšieho 17. novembra vo Francúzsku protestuje proti reformným zámerom vlády prezidenta Emmanuela Macrona.



Agentúra AFP informovala, že mladík je obyvateľom Blagnacu a už v minulosti mal problémy so zákonom. AFP dodala, že 15. februára bol zadržaný ako jeden z účastníkov protivládnych protestov žltých viest.