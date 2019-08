Mladík ZHODIL Z VYHLIADKY v londýnskom múzeu Tate Modern DIEŤA

Stav dieťaťa je kritický. Obeť dopadla na strechu na piatom poschodí múzea.

Londýn 5. augusta (TASR) - Sedemnásťročný mladík mal v nedeľu zhodiť šesťročného chlapca z vyhliadkovej plošiny na desiatom poschodí múzea Tate Modern v Londýne. Až do príchodu polície, ktorá ho zatkla pre podozrenie z pokusu o vraždu, muža zadržiavali návštevníci galérie, oznámila agentúra DPA s odvolaním sa na Scotland Yard.



Stav dieťaťa je kritický. Obeť dopadla na strechu na piatom poschodí múzea. Privolaní zdravotníci dieťa na mieste ošetrili a vrtuľníkom previezli do nemocnice.



Podľa polície nič nenasvedčuje tomu, že by sa dieťa a mladík poznali. K činu došlo v nedeľu popoludní po 14.00 h miestneho času, keď v galérii boli tisíce návštevníkov vrátane mnohých rodín s deťmi.



Návštevníčka Nancy Barnfieldová pre denník Mirror povedala, že ľudia nachádzajúci sa na vyhliadkovej plošine najprv počuli hlasný náraz. Potom jedna žena začala vzrušene kričať: "Kde je môj syn, kde je môj syn?" Ostatní návštevníci obstúpili mladíka, aby nemohol odísť. Ten tam "len tam stál a bol pokojný", až kým neprišla polícia.



Tate Modern je jedno z najväčších múzeí súčasného umenia na svete. V minulom roku sa zaradilo medzi najobľúbenejšie turistické atrakcie Spojeného kráľovstva, keď ho podľa BBC navštívilo približne 5,9 milióna ľudí. Múzeum je umiestnené v bývalej elektrárni na brehu rieky Temža.