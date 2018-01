Mladíka odsúdili v Nemecku na doživotie za dve brutálne vraždy

Nemeckú verejnosť šokovali fotografie z miesta činu, na ktorých pózuje zakrvavený Marcel H. vedľa mŕtveho chlapca.

Bochum 31. januára (TASR) - V Nemecku odsúdili v stredu na doživotie 20-ročného Marcela H. za to, že vlani spáchal brutálnu dvojnásobnú vraždu, pričom obe svoje obete chladnokrvne usmrtil dovedna 120 bodnými ranami. Matkám oboch obetí musí navyše zaplatiť bolestné v celkovej výške 90.000 eur, informovala agentúra DPA.



Mladíka hľadala polícia po vražde deväťročného Jadena, ktorého objavili v pivnici domu v západonemeckom meste Herne. Samotný Marcel H. sa prihlásil o tri dni neskôr, pričom následne sa priznal k tomu, že v marci 2017 zavraždil Jadena i 22-ročného Christophera, svojho niekdajšieho priateľa zo školy.



Nemeckú verejnosť šokovali fotografie z miesta činu, na ktorých pózuje zakrvavený Marcel H. vedľa mŕtveho chlapca. Tie sa po vražde objavili na tzv. darknete, teda časti internetu, ktorá nie je prístupná bežnými vyhľadávačmi a pripojiť sa k nej dá jedine pomocou špeciálnych nástrojov či programov. Samotný Marcel H. však na súde poprel, že by na darknet svoje selfie s mŕtvolou umiestnil.



Marcel H. mal 22-ročného Christophera zabiť v čase, keď sa po vražde chlapca ukrýval pred políciou. Bývalý priateľ mu poskytol útočisko, zjavne ho však žiadal, aby sa prihlásil polícii, čo nakoniec Marcel H. urobil až po jeho vražde.



Súd v meste Bochum sa k mladíkovi rozhodol pristupovať ako k dospelému. Vzhľadom na to, že v čase vrážd ešte nedovŕšil 21 rokov, ho však mohli súdiť aj ako mladistvého. Prokuratúra oba Marcelove činy opísala ako chladnokrvné "vraždy dvoch nevinných mladých ľudí".



Nemecké úrady už skôr opisovali Marcela H. ako študenta, frustrovaného z odmietnutia na viaceré pracovné pozície vrátane neprijatia do nemeckej armády. Údajne je mladík tiež závislý od počítačových hier.