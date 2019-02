Mladíka odsúdili za krádež kráľovských klenotov na 4,5 roka väzenia

Súd uviedol, že 22-ročný Švéd odcudzil vlani z katedrály pri Štokholme dve koruny a ríšske jablko, ktoré boli v minulosti použité pri pohreboch švédskeho kráľa Karola IX. a jeho manželky Kristíny.

Štokholm 22. februára (TASR) - Švédsky súd poslal v piatok na 4,5 roka do väzenia muža, ktorého usvedčil z vlaňajšej krádeže vzácnych kráľovských klenotov. Informovala o tom agentúra AP.



Usvedčený mladík sa k činu priznal minulý týždeň, počas záverečného dňa súdneho procesu. Urobil tak po tom, ako polícia informovala, že DNA z krvi, ktorú na dvoch z odcudzených predmetoch našla, sa zhodovala s jeho DNA. Mladý Švéd uviedol, že sa pri krádeži porezal.



Krádež sa stala 31. júla 2018 v meste Strängnäs v čase, keď bola tamojšia katedrála otvorená pre návštevníkov. Podľa svedkov utiekla dvojica páchateľov na motorovom člne po neďalekom jazere.



Hodnota ukradnutej časti pokladu sa odhadovala približne na 65 miliónov švédskych korún (6,2 milióna eur). Polícia odcudzené klenoty objavila 5. februára v odpadkovom koši severne od Štokholmu.



Jedna z odcudzených korún bola podľa súdu poškodená, pričom z nej opadala časť okrasných kameňov. Christofer Lundgren, dekan katedrály v Strängnäs, televízii SVT povedal, že poškodené insígnie sa musia uviesť do čo najpôvodnejšieho stavu.



Odsúdený mladík odmietol počas procesu uviesť či mal spolupáchateľov. Po vynesení verdiktu si podľa slov svojho obhajcu vydýchol, keďže sa obával až šesťročného väzenia, ktoré preňho žiadala prokuratúra.



Okrem tohto mladíka zadržali švédske úrady v súvislosti s prípadom aj dvoch ďalších mužov vo veku 24 a 26 rokov, z ktorých jeden je podozrivý z toho, že klenoty vložil do odpadkového koša, v ktorom sa našli.