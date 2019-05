Mladý Guatemalčan zomrel na stanici pohraničnej hliadky v Texase

Agenti pohraničnej hliadky identifikovali tínedžera ako Carlosa Gregoria Hernándeza Vásqueza, ktorého zadržali za ilegálny vstup do USA neďaleko texaského mesta Hidalgo 13. mája.

Washington 21. mája (TASR) - Šestnásťročný Guatemalčan zomrel v pondelok na stanici pohraničnej hliadky v americkom štáte Texas. Na telefonickej tlačovej konferencii o tom novinárov informoval zástupca amerického Úradu colnej a pohraničnej ochrany (CBP), uviedla agentúra DPA.



Agenti pohraničnej hliadky identifikovali tínedžera ako Carlosa Gregoria Hernándeza Vásqueza, ktorého zadržali za ilegálny vstup do USA neďaleko texaského mesta Hidalgo 13. mája.



Mladík povedal v nedeľu ráno príslušníkom, že sa necíti dobre, a lekári mu diagnostikovali chrípku. V ten istý deň ho potom premiestnili na stanicu CBP v texaskom meste Weslaco, kde čakal na umiestnenie do zariadenia príslušnej inštitúcie, Úradu pre presídlene utečencov (ORR).



Tínedžera našli v pondelok ráno na stanici pohraničnej hliadky vo Weslacu pri lekárskej prehliadke v bezvedomí, na stanici bol pritom približne 17 hodín.



Predstaviteľ na tlačovej konferencii priznal, že v čase prevozu do Weslaca bol už tínedžer zadržiavaný dlhšie, než je zákonom povolený limit 72 hodín.



Podľa predstaviteľa sa každý prípad rieši individuálne a ORR určuje, kam migranta umiestni - podľa voľného miesta.



CBP prepraví každý deň priemerne 69 ľudí, ktorých zadržali na juhozápadných hraniciach USA, do nemocníc a kliník, dodal predstaviteľ.



Nie je jasné, či bol Hernández Vásquez chorý v deň, keď ho zatkli, ale vtedy ho neodporučili na liečbu v zdravotníckom zariadení vyššej úrovne.



Nariadené je vyšetrovanie prípadu a v tíme budú aj príslušníci amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Presná príčina smrti tínedžera je zatiaľ neznáma.



Úradujúci komisár CBP John Sanders uviedol, že úrad dbá na zdravie, bezpečie a ľudské zaobchádzanie s osobami zadržiavanými vo väzbe. Dodal, že jeho kolegov tragická strata mladého života zarmútila a vyjadrili sústrasť rodine zosnulého.



Už vlani v decembri zomreli za podobných okolností dvaja mladí Guatemalčania a ich smrť vyústila do vypočúvaní v Kongrese o zaobchádzaní s mládežou chytenou na hraniciach Mexika a USA. CBP a ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť vtedy oznámili nové a zlepšené postupy.



Počet migrantov, z ktorých mnoho uniká zo Strednej Ameriky pred násilím gangov a prichádza na hranice USA, je veľkým náporom pre zdroje a možnosti CBP.