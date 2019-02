Mladých sympatizantov Islamského štátu po návrate zo Sýrie odsúdili

Súrodenci sa zradikalizovali v mešite vo Švajčiarsku a tajne odišli cez Turecko do Sýrie, keď mal starší brat 16 rokov a jeho sestra 15, ako sa uvádza v žalobe.

Ženeva 27. februára (TASR) - Dvoch súrodencov, ktorí sa vrátili do Švajčiarska zo Sýrie, kam odišli ako tínedžeri, odsúdili v stredu za podporu teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom agentúra DPA.



Súrodenci sa zradikalizovali v mešite vo Švajčiarsku a tajne odišli cez Turecko do Sýrie, keď mal starší brat 16 rokov a jeho sestra 15, ako sa uvádza v žalobe.



Ide o prvý rozsudok proti sympatizantom Islamského štátu Švajčiarsku, pričom brat dostal 11 mesiacov väzenia a jeho sestra desať mesiacov. Oba verdikty sú podmienečné.



Súrodenci pred procesom strávili niekoľko mesiacov vo väzbe.



Súd dospel k záveru, že mladík podporoval Islamský štát logisticky, jeho sestra sa starala o malé deti a učila ich angličtinu. Obaja navštevovali hodiny koránu.



Mladík počas súdneho procesu tvrdil, že nepracoval pre Islamský štát, ale pre jedného z jeho nepriateľov, a že robil humanitárnu prácu v utečeneckom tábore.



Štyri mesiace po svojom odchode zo Švajčiarska sa súrodenci skontaktovali s rodičmi a požiadali ich, aby ich priviedli domov, informovali švajčiarski vyšetrovatelia.



Ich matka následne odcestovala do Sýrie a podarilo sa jej ich dostať domov koncom roka 2015; súrodencov vtedy zatkli na letisku v Zürichu.



V súčasnosti sa v Európe vedú diskusie o tom, čo urobiť s Európanmi, ktorí bojujú po boku extrémistov v Sýrii a Iraku. V tejto súvislosti švajčiarska ministerka spravodlivosti Karin Kellerová-Sutterová minulý týždeň vyhlásila, že bude radšej, ak budú podozrivých súdiť tam, nie vo Švajčiarsku.