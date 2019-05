MMF poskytne Pakistanu úver za 6 mld. USD

Krajina zápasí so stagnujúcou ekonomikou a vysokým zahraničným dlhom, čo znamená, že bez pomoci finančných inštitúcií by jej hrozil bankrot.

Islamabád 13. mája (TASR) - Pakistan získa od Medzinárodného menového fondu (MMF) úver vo výške 6 miliárd USD (5,34 miliardy eur). Oznámili to v týchto dňoch zástupcovia Pakistanu s tým, že predbežne dohodnutá trojročná pôžička by mala krajine pomôcť pri realizácii reforiem a splácaní záväzkov voči zahraničným veriteľom.



Islamabád sa na úvere dohodol po niekoľkých mesiacoch rokovaní. Krajina zápasí so stagnujúcou ekonomikou a vysokým zahraničným dlhom, čo znamená, že bez pomoci finančných inštitúcií by jej hrozil bankrot. Zahraničné úvery presiahli 90 miliárd USD, export za posledných päť rokov len klesal a devízové rezervy sa za dva roky prepadli o 50 %, povedal poradca pakistanského premiéra Abdul Hafíz Šajch.



"Pakistan sa preto dohodol s MMF, so Svetovou bankou (SB) a Ázijskou rozvojovou bankou (ADB) na trojročných úveroch," dodal. Okrem 6 miliárd USD od MMF, ktoré ešte musí potvrdiť Rada MMF, získa Pakistan ďalšie 2 a 3 miliardy USD od Svetovej banky a Ázijskej rozvojovej banky.



Pomoc pred časom ponúkli aj Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré sú najväčším obchodným partnerom Pakistanu z krajín Blízkeho východu. Tie ponúkli na podporu pakistanskej ekonomiky 3 miliardy USD. Ďalších 6 miliárd USD si zabezpečil Islamabád od Saudskej Arábie.



V prípade pôžičky od MMF sa však už ozvali USA, ktoré upozornili, že budú pozorne sledovať, či Pakistan nepoužíva úver na splácanie dlhu voči Číne. Práve tá naliala do Pakistanu miliardy dolárov v rámci investícií do infraštruktúrnych projektov, ktoré sú súčasťou jej ambicióznej novej Hodvábnej cesty známej ako "Jeden pás, jedna cesta".



(1 EUR = 1,1230 USD)