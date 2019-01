Mnangagwa sľúbil vyšetriť zneužitie moci zo strany bezpečnostných síl

Zimbabwiansky súd v pondelok rozhodol, že vláda nemala právomoc na odstavenie internetu počas protestov.

Harare 22. januára (TASR) - Zimbabwiansky prezident Emmerson Mnangagwa prisľúbil v utorok vyšetrovanie bezpečnostných zložiek po tom, ako brutálne zasiahli proti protestujúcim, aktivistom a organizátorom demonštrácií, ktoré vypukli minulý týždeň. Informovala o tom agentúra AFP.



"Násilie a zneužitie úradnej moci zo strany bezpečnostných zložiek je neakceptovateľné a je zradou nového Zimbabwe," uviedol na Twitteri. "Chaos a porušenie disciplíny nebudú tolerované. Zneužitie úradnej moci sa vyšetrí. Ak to bude potrebné, budú padať hlavy."



Taktiež ostro kritizoval protesty, ktoré boli sprevádzané výtržnosťami a rabovaním.



Mnangagwa sa tak vyjadril po prílete do Harare, keď sa predčasne vrátil zo zahraničnej cesty zameranej na prilákanie potrebných investícií.



Koalícia 22 mimovládnych organizácií (The Zimbabwe Human Rights NGO Forum) v piatok oznámila, že v Zimbabwe počas protestov prišlo o život najmenej 12 ľudí a ďalších 78 utrpelo strelné zranenia. Ďalších vyše 240 osôb sa stalo cieľmi rôznych útokov, mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania.



Trojdňové protesty v Zimbabwe boli namierené proti prudkému zvýšeniu cien pohonných hmôt. Zatknutých bolo približne 700 ľudí.



Neprimerané použitie sily zo strany zimbabwianskych úradov počas protestov odsúdila aj Európska únia.



Zimbabwiansky súd v pondelok rozhodol, že vláda nemala právomoc na odstavenie internetu počas protestov. Internet a sociálne médiá boli v utorok ráno už čiastočne sfunkčnené, dodáva AFP.