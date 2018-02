Netanjahu varoval Irán, aby neskúšal odhodlanie Izraela

Izraelský premiér ďalej povedal, že kolonizáciou Sýrie a Libanonu sa Irán usiluje založiť impérium, ktorého územie bude siahať až po pobrežie Stredozemného mora.

Mníchov 18. februára (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii varoval Irán, aby "neskúšal odhodlanie Izraela". Vo svojom prejave podľa agentúry AP tiež varoval, že keď Irán nadobudne jadrové zbrane, jeho agresiu už nikto nezastaví.



"Izrael nedopustí, aby mu iránsky režim uviazal okolo krku slučku teroru," uviedol izraelský premiér a zdvihol z rečníckeho pultu kus plechu, o ktorom tvrdil, že pochádza z iránskeho bezpilotného lietadla.



Netanjahu ďalej povedal, že kolonizáciou Sýrie a Libanonu sa Irán usiluje založiť "impérium", ktorého územie bude siahať až po pobrežie Stredozemného mora. Podľa Netanjahua Izrael nedopustí, aby Irán tieto krajiny natrvalo ovládol.



"Zakročíme nielen proti prostredníkom Iránu, ale aj proti Iránu samému. Mám pre teheránskych tyranov odkaz: neskúšajte odhodlanie Izraela," vyhlásil izraelský premiér.



V iránskej hrozbe však Netanjahu našiel aj pozitívum, keď povedal, že prispela k zlepšeniu vzťahov medzi Izraelom a arabskými krajinami.



"Iránska hrozba prispela k zblíženiu Izraela s arabskými krajinami. Arabské štáty pochopili, že Izrael nie je ich nepriateľom, ale spojencom," uviedol Netanjahu.



Zaríf označil Netanjahuove obvinenia za cirkus

Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf odmietol obvinenie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua z toho, že Teherán sa stáva čoraz agresívnejším a do izraelského vzdušného priestoru vyslal dron. Tvrdenie označil za "cirkus", ktorý si ani nezaslúži odpoveď, informovala agentúra AP.



Zaríf sa takto vyjadril v nedeľu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde vystúpil len niekoľko hodín po prejave izraelského premiéra. Ten Irán varoval, aby "neskúšal odhodlanie Izraela".



Netanjahu tiež upozorňoval, že ak Irán nadobudne jadrové zbrane, jeho agresiu už nikto nezastaví. Počas svojho prejavu zdvihol izraelský premiér z rečníckeho pultu kus plechu, o ktorom tvrdil, že pochádza z iránskeho bezpilotného lietadla.



"Ráno ste sa stali divákmi... cirkusu, ktorý si ani nezaslúži reakciu," reagoval na jeho prejav Zaríf. Ďalej povedal, že Izrael sa snaží vytvárať takéto karikatúry, aby obvinil ostatných "za svoje vlastné strategické chyby" alebo možno preto, aby sa tak vyhol "vnútroštátnej kríze, ktorej čelí".



Izrael podľa Zarífových slov používa agresiu voči svojim susedom ako politický nástroj a takmer každodenne nelegálne narúša sýrsky i libanonský vzdušný priestor.



"Avšak, hneď ako Sýrčania naberú odvahu zostreliť jedno z jeho lietadiel, akoby sa stala katastrofa," povedal podľa agentúry Reuters ďalej Zárif, evidentne v reakcii na zostrelenie izraelskej stíhačky typu F-16. Dodal, že práve tento incident z 10. februára otriasol tzv. nepremožiteľnosťou Izraela.



Izraelská armáda minulú sobotu oznámila, že zostrelila iránske bezpilotné lietadlo, ktoré zo Sýrie preniklo do vzdušného priestoru židovského štátu. Reagovala preto náletom na iránske ciele v Sýrii.



Piloti jednej zo stíhačiek sa však museli v dôsledku sýrskej protivzdušnej paľby katapultovať. Zasiahnutá stíhačka typu F-16 sa zrútila na severe Izraela. Oboch pilotov, z ktorých jeden utrpel vážne zranenia, previezli do nemocnice. Izraelské letectvo následne podniklo masívny odvetný nálet na ciele v Sýrii.