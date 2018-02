Poľský premiér vyjadrením o židovských páchateľoch pobúril Izrael

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že vyjadrenie jeho poľského kolegu Mateusza Morawieckého, že počas holokaustu existovali aj "židovskí páchatelia", sú "poburujúce".

Mníchov 18. februára (TASR) - Diplomatická roztržka medzi Izraelom a Poľskom o kontroverznom zákone, ktorý zavádza trestnú zodpovednosť za výroky obviňujúce Poliakov za ich údajnú spoluúčasť na nacistických zločinoch, sa opäť rozpútala počas Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



"Problém je v neschopnosti pochopenia histórie, ako aj nedostatočná citlivosť k tragédii nášho ľudu," napísal Netanjahu v sobotu na Twitter s tým, že s Morawieckim chce hovoriť čo najskôr.



Morawieckého sa novinár v sobotu opýtal, či by ho Poľsko považovalo za zločinca, ak uverejní, že jeho židovskú rodinu zradili nacistickej tajnej polícii Gestapo ich poľskí susedia.



"Samozrejme, že by to nebolo trestné, ak by ste tam uviedli, že to boli poľskí páchatelia, rovnako ako boli aj židovskí páchatelia, ako boli ruskí páchatelia, či Ukrajinci, nie iba nemeckí páchatelia," odpovedal na otázku poľský premiér.



Morawieckého vyjadrenie odsúdil aj Svetový židovský kongres. Jeho prezident Ronald S. Lauder reagoval, že ide o "absurdné a útočné" vyjadrenie a požaduje, aby to Poľsko okamžite odvolalo a ospravedlnilo sa.



Novelu zákona o Ústave pamäti národa (IPN), ktorá trestá pripisovanie zodpovednosti za holokaust Poliakom, schválil Senát 1. februára. Poľský prezident Andrzej Duda novelu zákona podpísal 6. februára. Predmetná novela však vyvolala diplomatickú roztržku medzi Poľskom a Izraelom. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ju prirovnal k pokusom o prepisovanie dejín.



Balík zmien v zákone o IPN stanovuje tri roky väzenia za používanie slovného spojenia "poľské tábory smrti" a ďalšie termíny, ktoré možno interpretovať ako pokus pripisovať Poliakom spoluvinu za zločiny nacistického Nemecka vrátane genocídy európskych židov.