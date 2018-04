Mobilná aplikácia pomáha mladým migrantom, aby sa nestratili v Európe

Belgická europoslankyňa Hilde Vautmansová, spoluorganizátorka konferencie v Bruseli, upozornila, že mladí migranti sa často spoliehajú na pašerákov, aby sa dostali k potrebným informáciám.

Brusel 11. apríla (TASR) - Nadácia Missing Children Europe uviedla v stredu do praxe mobilnú aplikáciu s názvom "Miniila". Stalo sa tak pri príležitosti bruselskej konferencie Lost in Migration (Stratení pri migrácii), ktorá bola zameraná na deti migrantov prichádzajúcich do Európy.



Tlačová agentúra Belga v tejto súvislosti uviedla, že mobilná aplikácia Miniila poskytuje mladým migrantom, ktorí sa dostanú do Európy, praktické informácie o ich právach a o dostupnosti lokálnych podporných služieb. Cieľom tejto iniciatívy je pomôcť zaistiť bezpečnosť pre neplnoletých utečencov.



Aplikácia bola predstavená už vlani v januári počas konferencie na rovnakú tému na Malte.



Jej autori vychádzajú z údajov, podľa ktorých v roku 2015 zmizlo najmenej 10.000 detí, ktoré sa ocitli na európskej pôde bez sprievodu dospelých osôb. Odvtedy sa toto číslo naďalej zvyšuje.



Nadácia Missing Children Europe upozornila, že nedospelí migranti nevedia, komu môžu dôverovať, nemajú potraviny, bezpečné miesta na úkryt, dostupnú lekársku pomoc a chýbajú im aj informácie o ich právach.



Túto situáciu má zvrátiť aplikácia Miniila, ktorá im umožní prístup k základným informáciám v závislosti od regiónu, v ktorom sa ocitli.



"Aplikácia ponúka aktualizované informácie o podporných službách pre migrujúce deti. Je to kľúčový zdroj informácií," uviedla Federica Toscanová z Missing Children Europe. Podľa jej slov je účelom aplikácie doviesť mladých migrantov bez sprievodu k dôveryhodným osobám a organizáciám, ktoré im môžu pomôcť a poskytnúť im potrebné služby.



Belgická europoslankyňa Hilde Vautmansová, spoluorganizátorka konferencie v Bruseli, upozornila, že mladí migranti sa často spoliehajú na pašerákov, aby sa dostali k potrebným informáciám. Tí im sľúbia, že ich dostanú do Británie, kde im aj bez dokladov zaistia prácu, jedlo a ubytovanie, čo je podvod.



Aplikácia Miniila je momentálne k dispozícii v ôsmich krajinách EÚ vrátane Belgicka.



Spravodajca TASR Jaromír Novak