Módí ako prvý indický premiér navštívil Predjordánsko

Módí a Abbás mali na oficiálnom programe rozhovory o informačných technológiách, zdravotníctve a cestovnom ruchu.

Ramalláh 10. februára (TASR) - Naréndra Módí sa v sobotu stal prvým indickým premiérom, ktorý navštívil okupované Predjordánsko, kde v rámci svojej cesty po Blízkom východe rokoval s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. Módí priletel vrtuľníkom zo susedného Jordánska, informuje agentúra DPA.



Jeho návšteva prichádza iba niekoľko týždňov po tom, ako Módí privítal vo svojej krajine izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, pričom je všeobecne vnímaná ako snaha indickej strany o vyváženie svojich posilňujúcich sa vzťahov so židovským štátom. Módí sa ešte v priebehu soboty vrátil naspäť do Jordánska.



Módí a Abbás mali na oficiálnom programe rozhovory o informačných technológiách, zdravotníctve a cestovnom ruchu. Módí sa vlani v júli stal zároveň prvým indickým ministerským predsedom, ktorý navštívil Izrael, kde s tamojšími predstaviteľmi podpísal bilaterálne dohody o kybernetickej bezpečnosti a energetike.



Módí zároveň vyjadril nádej na skoré dosiahnutie mieru medzi Izraelom a Palestínčanmi. "Prezidenta Abbása som ubezpečil, že India je odhodlaná presadzovať záujmy palestínskeho ľudu," vyhlásil Módí na tlačovej konferencii po stretnutí. Dodal, že podpora Palestínčanov je nepretržitou snahou indickej diplomacie.



Abbás vyzval Indiu, aby zohrala úlohu v riešení palestínskeho konfliktu. Podľa jeho slov je India "superveľmoc, ktorá má vplyv na svetovej politickej scéne" a môže prispieť k nastoleniu mieru v regióne. Dodal, že USA po uznaní Jeruzalema za hlavné mesto Izraela prišli o pozíciu sprostredkovateľa rozhovorov s Izraelom.



Módí položil v Ramalláhu veniec na hrob bývalého palestínskeho vodcu Jásira Arafata a podpísal niekoľko dohôd o technickej podpore pre Palestínčanov v hodnote vyše 40 miliónov dolárov. Počas svojej trojdňovej cesty po krajinách Blízkeho východu zavíta Módí aj do Ománu a Spojených arabských emirátov (SAE).



Perzský záliv je pre Naí Dillí dôležitý; India čerpá viac než polovicu svojich ropných a energetických zásob z tejto oblasti. Žije alebo pracuje tu približne deväť miliónov Indov, ktorí ročne posielajú domov miliardy zarobených dolárov.