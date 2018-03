Mogheriniová: EÚ sa podarilo repatriovať vyše 16.000 utečencov z Líbye

EÚ programom dobrovoľných repatriácií zareagovala na rozhorčenie medzinárodnej verejnosti spôsobené mediálnym odhalením, že líbyjské tábory pre utečencov sa menia na "trhy s otrokmi".

Brusel/Štrasburg 14. marca (TASR) - Vyše 16.000 migrantov z afrických krajín, ktorí sa nachádzali v táboroch na území Líbye, bolo v priebehu januára a februára dobrovoľne repatriovaných do svojej vlasti. Uviedla to v utorok večer v Štrasburgu šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová počas vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu (EP).



Mogheriniová, ktorá poslancom EP predniesla správu o situácii v Sýrii (EP bude o tomto bode hlasovať vo štvrtok), počas rozpravy upozornila, že Únia bola úspešná vo svojich predsavzatiach týkajúcich sa utečencov v Líbyi. Spresnila, že za prvé dva mesiace tohto roka došlo k repatriáciám vyše 16.000 utečencov.



EÚ programom dobrovoľných repatriácií zareagovala na rozhorčenie medzinárodnej verejnosti spôsobené mediálnym odhalením, že líbyjské tábory pre utečencov sa menia na "trhy s otrokmi". Únia v decembri 2017 oznámila zámer repatriovať z Líbye do konca februára okolo 15.000 migrantov.



"Za dva mesiace sa nám podarilo urobiť viac ako v predchádzajúcom roku, pričom v roku 2017 boli výsledky desaťkrát lepšie ako v roku 2016," opísala situáciu Mogheriniová. Dodala, že v líbyjských táboroch pre utečencov zostalo ešte 4000 až 5000 ľudí.



Podľa jej slov sa EÚ v spolupráci s Organizáciou Spojených národov a Africkou úniou bude snažiť tieto tábory kompletne vyprázdniť v priebehu dvoch až troch mesiacov.



Väčšina z migrantov, ktorí sa nachádzali alebo nachádzajú v týchto táboroch, mala za cieľ dostať sa do Európy utečeneckou trasou cez Stredozemné more.



spravodajca TASR Jaromír Novak