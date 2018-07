Mogheriniová: EÚ vie, kto sú jej priatelia, zvážiť by to mali aj v USA

Uviedla, že keby bola v pozícii novinárky, spýtala by sa šéfa Bieleho domu, koho on považuje za priateľov Ameriky.

Brusel 16. júla (TASR) - Európska únia vie, kto sú jej priatelia, a zvážiť by to mala aj administratíva USA, uviedla v pondelok šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová na úvod zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.



Mogheriniová na otázku médií, ako vníma nedeľňajšie vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že EÚ je "najvyšším súperom Spojených štátov", uviedla, že keby bola v pozícii novinárky, spýtala by sa šéfa Bieleho domu, koho on považuje za priateľov Ameriky.



"My v tom máme jasno, že kto je naším priateľom. Spojené štáty určite a už sme veľakrát povedali, že zmena administratívy nemení priateľské vzťahy medzi krajinami a ľuďmi. My naozaj považujeme Spojené štáty za blízkych priateľov a partnerov, vždy sme ich považovali, ale máme zároveň aj veľa iných priateľov vo svete," odkázala Mogheriniová. Spomenula Kanadu, Južnú Kóreu a Japonsko, s ktorým EÚ práve podpísala rozsiahlu obchodnú dohodu, pričom k podobným dohodám sa chystá aj s Austráliou a Novým Zélandom.



Mogheriniová v tejto súvislosti dodala, že ministri zahraničných vecí EÚ v pondelok a utorok rokujú v Bruseli o zlepšení spolupráce so svojimi rezortnými partnermi z krajín Južnej Ameriky, Karibiku a Afriky (CELAC).



"My naozaj dobre vieme, kto sú naši priatelia, a dúfam, že aj Trumpova administratíva má tiež jasno v tom, kto sú jej priatelia," odkázala do Washingtonu.



Trump v nedeľu v rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu CBS News upozornil, že Spojené štáty majú veľa nepriateľov. "Myslím si, že Európska únia je nepriateľom - za to, čo nám robia v obchode. O Európskej únii by ste si to nepomysleli, ale je nepriateľom," povedal Trump.



Spravodajca TASR Jaromír Novak