Mogheriniová rokovala s veľvyslancom EÚ odvolaným z Moskvy

Brusel 26. marca (TASR) - Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Federica Mogheriniová rokovala s veľvyslancom EÚ v Rusku Markusom Edererom, ktorý pricestoval do Bruselu v súvislosti s prípadom bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa otráveného začiatkom marca v Británii. Stretnutia s Edererom budú pokračovať v najbližších dňoch. Informoval o tom v pondelok Mogheriniovej úrad na svojej internetovej stránke.



"Vysoká predstaviteľka Federica Mogheriniová rokovala s vedúcim delegácie Európskej únie v Ruskej federácii Markusom Edererom, ktorý prišiel do Bruselu po tom, ako bol v piatok povolaný na konzultácie na žiadosť Európskej rady. Inštitucionálne konzultácie s veľvyslancom Edererom budú pokračovať v najbližších dňoch," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom v nadväznosti na nedeľné stretnutie Mogheriniovej a Ederera.



Členské štáty EÚ vo štvrtok na summite Európskej rady vyjadrili svoju podporu Británii, ktorá útok na Skripaľa a jeho dcéru Juliju pripisuje Rusku. Očakáva sa, že v pondelok by po vzore Británie, ktorá už vyhostila 23 ruských diplomatov, mali niektoré krajiny v pondelok urobiť rovnako. O vyhostení ruských diplomatov napríklad otvorene hovorí Nemecko či Francúzsko. Kroky proti Moskve pripúšťajú aj pobaltské krajiny. Vyhostenie ruských diplomatov plánujú podľa agentúry Bloomberg aj Spojené štáty, ktoré čakali, či sa pridajú aj európske krajiny.



Na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru Juliju zaútočili 4. marca neznámi páchatelia, ktorí pritom podľa Británie použili nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Oboch našli v bezvedomí pred nákupným strediskom v Salisbury. Obaja sú stále v kritickom stave.