Mogheriniová: Vláda v Kábule by mala byť súčasťou rokovaní s Talibanom

Mogheriniovej vyhlásenie podľa AP odráža nespokojnosť Únie s tým, že Kábul je v rámci prebiehajúceho mierového procesu naďalej zatláčaný do ústrania.

Brusel 26. marca (TASR) - Šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová v utorok počas návštevy Afganistanu vyjadrila podporu mierovému procesu pod patronátom USA, zdôraznila však, že jeho súčasťou musí byť aj ústredná vláda v Kábule. Informovala o tom agentúra AP.



Mogheriniovej vyhlásenie podľa AP odráža nespokojnosť Únie s tým, že Kábul je v rámci prebiehajúceho mierového procesu naďalej zatláčaný do ústrania, pričom nie je ani súčasťou oficiálnych rokovaní USA s predstaviteľmi fundamentalistického hnutia Taliban.



To totiž považuje afganskú vládu za bábku Spojených štátov a odmieta s ňou akúkoľvek oficiálnu komunikáciu.



Mogheriniová v tejto súvislosti vyhlásila, že EÚ podporuje "Afgancami vedený a kontrolovaný mierový proces".



Spojené štáty začali priame rokovania s Talibanom v júli 2018 s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v Afganistane, ktorý trvá už 17 rokov a medzičasom sa stal vôbec najdlhšou vojnou v amerických dejinách.



V poradí šieste kolo rozhovorov americkej delegácie s poprednými predstaviteľmi hnutia Taliban sa začalo v Dauhe 25. februára, pričom trvalo až do 12. marca.



Podľa Talibanu sa na stretnutiach zoširoka preberali dve témy: stiahnutie všetkých zahraničných vojakov z Afganistanu a tiež to, aby sa krajina nestala bezpečným útočiskom pre teroristov.