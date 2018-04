Mogheriniová zdôraznila v pléne EP potrebu mierových rokovaní o Sýrii

V pléne EP pripomenula, že používanie zakázaných chemických zbraní je vzor, ktorý sa v Sýrii objavuje častejšie.

Štrasburg 17. apríla (TASR) - Cielené útoky na Sýriu, ku ktorým došlo v noci z piatka na sobotu, mali jediný cieľ - zabrániť režimu Bašára Asada opätovne použiť chemické zbrane. Uviedla to šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová počas utorňajšej rozpravy o situácii v Sýrii s poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.



V pléne EP pripomenula, že používanie zakázaných chemických zbraní je vzor, ktorý sa v Sýrii objavuje častejšie. S tým súvisela aj reakcia USA, Francúzska a Spojeného kráľovstva, ktoré vykonali limitované zásahy na ciele v Sýrii. Mogheriniová v tejto súvislosti zopakovala slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý dopoludnia europoslancom hovoril o "presnom chirurgickom zásahu".



Šéfka európskej diplomacie sa vyslovila za nezávislý mechanizmus na preverovanie použitia chemických zbraní v Sýrii vrátane posledného incidentu z Dúmy.



"Teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme politické riešenie v Sýrii. Po siedmich rokoch niet pochybností o tom, že neexistuje žiadne vojenské riešenie," poukázala Mogheriniová na konflikt, ktorý trvá od roku 2011.



Podľa jej slov EÚ musí vyvinúť maximálne diplomatické úsilie o to, aby došlo k obnoveniu zmysluplných mierových rokovaní v Ženeve za účasti všetkých strán zúčastnených na sýrskom konflikte.



Pripomenula, že o tom rokovala v nedeľu aj v Saudskej Arábii na summite Ligy arabských štátov (LAŠ) a táto snaha bude jedným z hlavných cieľov v poradí druhej medzinárodnej konferencii o Sýrii v Bruseli (24.-25.4.).



Mogheriniová zdôraznila, že pôjde o prvé medzinárodné podujatie, ktoré pod taktovkou EÚ a OSN združí všetkých skutočných aktérov sýrskeho konfliktu a zameria sa na diplomaciu a možnosti politického a mierového riešenia krízy.



"Lebo ak nebudú politické rokovania, je len otázka času, kedy začnú ďalšie boje," opísala situáciu. Ocenila, že do Bruselu príde vyše 90 delegácií z celého sveta, a vyjadrila nádej, že sa podarí presvedčiť aj sýrsku vládu, aby podporila ženevské rokovania, lebo Asad sa doteraz k tomu nezaviazal.



Dodala, že je hrdá na to, že konferencie v Bruseli sa zúčastnia aj stovky delegátov zastupujúcich sýrske občianske organizácie. Podľa jej slov sú to ľudia, ktorí sú pod tlakom a majú záujem o lepšiu budúcnosť pre svoju krajinu.



"Sýria samotná musí byť súčasťou riešenia. My, ako EÚ chceme investovať do tých, ktorí chcú budovať mierovú krajinu. Budúcnosť Sýrie musí byť len v rukách Sýrčanov," doplnila a spresnila, že konferencia v Bruseli chce predstaviť tváre týchto ľudí, ich vízie a plány do budúcnosti, keď každý Sýrčan nezávisle od svojho etnika, náboženstva a sociálneho pôvodu musí mať pocit, že je vítaný doma, v Sýrii budúcnosti.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)