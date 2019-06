Moldavská armáda nemieni zasahovať do krízy v krajine

Znepokojenie z vývoja v Moldavsku vyslovili medzičasom USA, EÚ i viaceré ďalšie štáty a medzinárodné organizácie, ktoré súčasne vyjadrili pripravenosť spolupracovať s parlamentom i novou vládou.

Kišiňov 10. júna (TASR) - Moldavské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že armáda nemá v úmysle zasahovať do súčasnej politickej krízy v krajine. Súčasne avizovalo, že v záujme "zníženia rizika eskalácie" bol vydaný zákaz vstupu do kasární nepovolaným osobám. Tento zákaz je časovo ohraničený, informovala agentúra TASS.



Vo vyhlásení ministerstva sa tiež uvádza, že armáda pokračuje vo svojich činnostiach v obvyklom režime, nezapája sa do krízy, koná v súlade s ústavou a "zostáva mimo politických hier".



Súčasná kríza v Moldavsku súvisí s výsledkom parlamentných volieb, ktoré sa konali ešte 24. februára. Vládnucu koalíciu v parlamente a vládu sa totiž podarilo vytvoriť až 8. júna, keď sa proruská Socialistická strana Moldavska (PSRM) podporovaná prezidentom Igorom Dodonom dohodla s proeurópskym blokom ACUM, že vystúpia proti Demokratickej strane Moldavska (PDM), ktorá ovládala predchádzajúci parlament i vládu. Na čele PDM je kontroverzný oligarcha Vlad Plahotniuc.



Predsedníčkou parlamentu sa na základe dohody PSRM a ACUM stala socialistka Zinaida Greceaniiová. Na čele novej vlády sa ocitla Maia Sanduová (ACUM).



Následne sa však PDM cez víkend obrátila na ústavný súd, ktorý vytvorenie koalície a kabinetu označil za protizákonné. Súd dal potom úradujúcemu premiérovi Pavlovi Filipovi (PDM) právomoc podpísať výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných parlamentných volieb namiesto prezidenta Dodona. Samotný Dodon to označil za pokus o uzurpovanie si moci.



Znepokojenie z vývoja v Moldavsku vyslovili medzičasom USA, EÚ i viaceré ďalšie štáty a medzinárodné organizácie, ktoré súčasne vyjadrili pripravenosť spolupracovať s parlamentom i novou vládou.



Agentúra TASS v pondelok informovala, že PDM začala zbierať podpisy za odvolanie Igora Dodona z funkcie hlavy štátu.



Tlačová služba PDM vo svojom vyhlásení uviedla, že Dodon je podozrivý z vlastizrady, nezákonného financovania svojej strany zo zahraničia a uzurpovania si štátnej moci.



PDM vzniesla tieto obvinenia po zverejnení rokovaní — údajne nasnímaných skrytou kamerou —, na ktorých sa zišli Dodon a vodca PDM Plahotniuc. Na tomto stretnutí sa diskutovalo o vytvorení koalície v parlamente medzi PDM a PSRM. Dohoda o takejto koalícii však napokon nebola dosiahnutá.











