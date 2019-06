Moldavská PDM ide do opozície, ale podporí návrhy na pomoc ľuďom

V Moldavsku sa uplynulý víkend skončilo dvojvládie, keď paralelne existovala vláda PDM spolu s koalíciou tvorenou proruskou Socialistickou stranou Moldavska (PSRM), podporovanou prezidentom I. Dodonom

Kišiňov 17. júna (TASR) - Parlamentná frakcia Demokratickej strany Moldavska (PDM) sa v pondelok vrátila do republikového parlamentu, kde bude pôsobiť ako opozícia.



Rozhodnutie podľa agentúry Interfax oznámil bývalý premiér Pavel Filip, ktorý tento krok PDM vysvetlil tým, že "udalosti posledných dní priviedli parlament späť do právneho poľa".



Filip informoval, že PDM bude v opozícii "voči všetkým, ktorí podkopávajú základy štátnosti, územnej celistvosti a ústavu krajiny, ktorí pošliapavajú európske hodnoty", ale súčasne "nebude slepo odmietať návrhy" vládnucej koalície a môže podporiť "sociálno-ekonomické projekty" zamerané na riešenie problémov občanov.



Filip súčasne vyzval novú vládu, aby "sa nemstila" a neodvolávala z vládnych funkcií profesionálov.



"Nie je to správne, žiadame nové vedenie, aby sa nemstilo, ale aby dokázalo, že je lepšie ako my, a neopakovalo chyby, za ktoré sme boli kritizovaní," uviedol Filip. Dodal, že niektorým členom PDM hrozí teraz trestné stíhanie, iní sú vydieraní alebo dostávajú ponuky stať sa členom inej politickej strany. Ich mená Filip neuviedol.



V Moldavsku sa uplynulý víkend skončilo dvojvládie, keď paralelne existovala vláda PDM spolu s koalíciou tvorenou proruskou Socialistickou stranou Moldavska (PSRM), podporovanou prezidentom Igorom Dodonom, a proeurópskym blokom ACUM.



Vláda PDM "kapitulovala" až 14. júna po tom, ako Európska únia, Rusko a Spojené štáty uznali nový kabinet na čele s premiérkou Maiou Sanduovou. Následne 14. júna ústavný súd zrušil všetky svoje rozhodnutia prijaté od 7. do 9. júna pod tlakom PDM.



Líder PDM, oligarcha Vlad Plahotniuc, cez víkend opustil Moldavsko a údajne odcestoval do Švajčiarska na návštevu príbuzných. PDM poznamenala, že jeho pobyt v zahraničí by mal trvať len niekoľko dní.



Plahotniuc medzičasom na Facebooku napísal, že prechádza do opozície, ale "zostáva na barikádach a vráti sa do krajiny", avšak až vtedy, keď to pre jeho rodinu i jeho osobne bude bezpečné. Napísal tiež totiž, že z Moldavska odišiel, aby chránil svoju rodinu.