Moldavské parlamentné voľby vyhrala proruská strana prezidenta Dodona

Kišiňov 25. februára (TASR) - Víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Moldavsku sa so ziskom 31,4 percenta hlasov stala proruská Socialistická strana Moldavska (PSRM) prezidenta Igora Dodona. Vyplýva to v pondelok z čiastkových výsledkov volieb po spočítaní 98,5 percenta hlasov, píše agentúra AFP.



Na druhom mieste sa umiestnil proeurópsky blok ACUM (Teraz), zložený z dvoch mimoparlamentných opozičných strán - Akcia a solidarita (PAS) a Dôstojnosť a pravda (DA). Za blok hlasovalo 26 percenta voličov.



Tretia, s 24 percentami, skončila súčasná vládnuca Demokratická strana Moldavska (PDM) na čele s vplyvným lídrom a oligarchom Vladom Plahotniucom.



Voľby sa konali po chaotických posledných dňoch kampane v tejto bývalej sovietskej republike, ktorá je už dlho rozdelená medzi prozápadné a proruské politické tábory.



Z čiastkových výsledkov vyplýva, že ani jedna z trojice najsilnejších strán nezíska väčšinu potrebnú na samostatné vytvorenie novej vlády a analytici sa tak obávajú obdobia nestability po voľbách.



Moldavsko patrí k najchudobnejším krajinám Európy, jeho hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa bol v roku 2018 štyrikrát nižší než v susednom Rumunsku, vyplýva z údajov Svetovej banky. Ekonomika krajiny je výrazne závislá od peňazí zasielaných Moldavčanmi pracujúcimi v zahraničí, no tiež od poľnohospodárstva a vinárstva, ktoré vyváža predovšetkým do východnej Európy a Číny.



Moldavsko v roku 2014 podpísalo asociačnú dohodu s EÚ, vlani mu však Brusel zredukoval svoju finančnú pomoc s odvolaním sa na zhoršenie situácie v oblasti právneho štátu, čo bol odkaz najmä na problémy s bojom s korupciou.