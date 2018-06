Najvyšší súd potvrdil anulovanie volieb v Kišiňove

Magistrát v Kišiňove až do nových volieb v roku 2019 povedie dočasný starosta, ako to stanovujú moldavské zákony.

Kišiňov 26. júna (TASR) - Moldavský najvyšší súd potvrdil zneplatnenie volieb primátora metropoly Kišiňove, v ktorých zvíťazil proeurópsky kandidát Andrei Nastase. Informovalo o tom v utorok Rádio Slobodná Európa (RFE/RF).



Nastase, ktorý sa stavia proti oligarchom a proruskej politike, zvíťazil 3. júna v druhom kole volieb starostu Kišiňova so ziskom 52,57 percenta hlasov. Porazil pritom socialistického kandidáta Iona Cebana, ktorý vyzýval na bližšie vzťahy s Moskvou.



Moldavský súd však 19. júna výsledok volieb anuloval s vysvetlením, že obaja kandidáti - v rozpore s platnými pravidlami - aj po ukončení volebnej kampane oslovovali potenciálnych voličov na sociálnych sieťach. Rozhodnutie o dva dni neskôr potvrdil aj odvolací súd.



V Kišiňove sa odvtedy konajú každodenné protesty. Nespokojenci vyšli do ulíc aj po pondelkovom zverejnení verdiktu najvyššieho súdu, ktorý je už definitívny. Magistrát v Kišiňove až do nových volieb v roku 2019 povedie dočasný starosta, ako to stanovujú moldavské zákony.



Protikorupčný aktivista Nastase označil rozhodnutia súdov za politicky motivované a vyzval svojich stúpencov, aby v protestoch pokračovali.



Nastase sa bráni tým, že on ani jeho súper neviedli nelegálnu kampaň, ale len vyzývali voličov, aby išli voliť. Odvoláva sa pritom na rozhodnutia súdov vo viacerých európskych krajinách, ktoré dospeli k záveru, že výzvy na účasť vo voľbách nemožno považovať za nezákonnú kampaň.



Anulovanie volieb v Kišiňove kritizovali Spojené štáty aj Európska únia.