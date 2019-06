Nová moldavská premiérka hrozí stíhaním odporcom svojej vlády

Sanduovej vláda vznikla 8. júna.

Kišiňov 12. júna (TASR) - Moldavská premiérka Maia Sanduová v stredu žiadala, aby sa prestalo s postihovaním policajtov, ktorí uznali ňou vedenú novú vládu. Uviedla tiež, že Alexandru Pinzari, ktorý bol jej vládou odvolaný z funkcie šéfa generálneho inšpektorátu rumunskej polície, bude čeliť spravodlivosti. Sanduová na brífingu v Kišiňove varovala, že to čaká každého, kto bude brániť novej vláde v jej činnosti.



Ako spresnila agentúra AP, v Moldavsku naďalej pokračuje boj o moc. Pinzari, ktorý je lojálny s predchádzajúcou vládou odmietajúcou odovzdať moc vláde Maie Sanduovej, predtým v stredu stiahol zo služby šiestich príslušníkov polície, ktorí verejne podporili Sanduovej vládu.



Pinzari v stredu pre televíziu TV-8 uviedol, že proti šiestim zamestnancom jedného z oddelení generálneho inšpektorátu rumunskej polície sa začalo viesť oficiálne vyšetrovanie.



Ako informovala agentúra Interfax, budovu policajného inšpektorátu v Kišiňove obkľúčili maskovaní policajti. V kanceláriách zamestnancov, ktorí prešli na stranu Sanduovej vlády, sa začali prehliadky.



Pinzari, ktorý bol rozhodnutím novej vlády odvolaný z funkcie, pri odchode z úradu novinárom vysvetlil, že "v budove sa nachádzajú dôležité dokumenty a informácie o svedkoch závažných trestných činov, preto polícia prišla, aby zabránila úniku týchto informácií".



Na miesto prišiel aj nový minister vnútra, predseda strany Platforma Dôstojnosť a pravda (PPDA), Andrei Nastase, ktorý sa pokúšal vojsť do budovy, v čom mu však policajti zabránili. Následne sa dostal do hádky a potýčky s Pinzarim. Situáciu upokojil až jeden z policajtov.



Moldavsko sa pridržiava "európskeho modelu" riadenia ministerstva vnútra, keď sa minister stará výlučne o politické vedenie rezortu a za operatívnu činnosť a ochranu verejného poriadku zodpovedá vedúci inšpektorátu polície, uviedla agentúra Interfax.



Sanduovej vláda vznikla 8. júna, keď sa proruská Socialistická strana Moldavska (PSRM) podporovaná prezidentom Igorom Dodonom dohodla s proeurópskym blokom ACUM, že vystúpia proti Demokratickej strane Moldavska (PDM), ktorá ovládala predchádzajúci parlament i vládu. Na čele PDM je kontroverzný oligarcha Vlad Plahotniuc.



Následne sa však PDM cez víkend obrátila na ústavný súd, ktorý vytvorenie koalície a kabinetu označil za protizákonné. Súd dal potom úradujúcemu premiérovi Pavlovi Filipovi (PDM) právomoc podpísať výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných parlamentných volieb namiesto prezidenta Dodona. Samotný Dodon to označil za pokus o uzurpovanie si moci a v utorok zrušil výnos o rozpustení parlamentu a vypísaní predčasných volieb, ktorý v nedeľu podpísal úradujúci premiér Filip.



Agentúra Interfax konštatovala, že všetky pokusy novej vlády prevziať kontrolu nad krajinou doteraz zlyhali.