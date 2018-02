Rusko vraj zasahuje do moldavskej politiky

Moldavský parlament prijal vo štvrtok deklaráciu, ktorá odsudzuje ruské útoky na počítačové systémy v Moldavsku a obviňuje ruské tajné služby z financovania niektorých moldavských politických strán.

Kišiňov 9. februára (TASR) - Predseda moldavského parlamentu Andrian Candu obvinil v piatok Rusko zo zasahovania do moldavskej politiky a vyzval Moskvu, aby rešpektovala nezávislosť tejto bývalej sovietskej republiky.



Candu pre tlačovú agentúru Associated Press (AP) uviedol, že proeurópski predstavitelia v jeho krajine sa obávajú, že ruské zasahovanie sa bude pred jesennými parlamentnými voľbami stupňovať.



Moldavský parlament prijal vo štvrtok deklaráciu, ktorá odsudzuje ruské útoky na počítačové systémy v Moldavsku a obviňuje ruské tajné služby z financovania niektorých moldavských politických strán. Proruskí zákonodarcovia pred hlasovaním o deklarácii odišli zo zasadnutia parlamentu.



Proruský prezident Igor Dodon označil deklaráciu za "najzlostnejšie protiruské posolstvo" za posledných 25 rokov.



Moldavský parlament schválil v januári zákon, ktorý zakazuje preberanie a odvysielanie ruských spravodajských, armádnych či politických programov.



Candu povedal, že Moldavsko bude spolupracovať s Ruskom "na základe vzájomného rešpektu... a nie na základe postavenia dominantného štátu voči podriadenému štátu".



Najnovší vývoj podľa AP potvrdzuje napätý vzťah Moldavska a Ruska. Vlani Moldavsko obvinilo ruskú tajnú službu zo zastrašovania 25 proeurópskych politikov a ďalších predstaviteľov, a to počas prebiehajúceho vyšetrovania prípadu prania špinavých peňazí vo výške 22 miliárd dolárov, vrátane peňazí zaslaných z Ruska súkromnej banke Moldinconbank.



Dvojstranné vzťahy sa začali zhoršovať po tom, čo Moldavsko v roku 2014 podpísalo asociačnú dohodu s Európskou úniou. Rusko potom uvalilo embargo na moldavské víno, ovocie a zeleninu, pripomenula agentúra AP.