Monica Lewinská: Aféra s Clintonom bola hrubým zneužitím moci

New York 27. februára (TASR) - Bývalá stážistka v Bielom dome Monica Lewinská sa vyjadrila, že v afére, pre ktorú čelil bývalý prezident USA Bill Clinton impeachmentu, nešlo len o "sexuálny útok", ale o "hrubé zneužitie moci". Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Teraz 44-ročná Lewinská v najnovšom vydaní časopisu Vanity Fair napísala, že si veľmi cení odvahu žien, ktoré v boji proti takýmto praktikám musia čeliť "zakoreneným presvedčeniam a inštitúciám".



Súčasné hnutie #MeToo poukazujúce na problematiku sexuálneho obťažovania vo filmovom priemysle pochválila za to, že poskytlo takýmto ženám "istotu, ktorá vychádza zo solidarity".



Lewinská dodala, že jej pred niekoľkými rokmi diagnostikovali posttraumatickú stresovú poruchu, ktorú spôsobila negatívna medializácia jej osoby súvisiaca so spomínanou aférou.



Clinton spočiatku pomer s Lewinskou popieral, priznal sa k nemu až v auguste 1998. Výsledky vyšetrovania tejto aféry viedli k návrhu na odvolanie Clintona. Americký Senát ho však vo februári 1999 odmietol zbaviť funkcie.