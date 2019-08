Monzúny v Indii zabili už vyše 200 ľudí

Vlani postihli štát Kérala najhoršie záplavy za takmer storočie a zahynulo pri nich okolo 450 ľudí.

Naí Dillí 13. augusta (TASR) - Počet obetí záplav spôsobených monzúnovými lejakmi, ktoré bičujú pobrežné oblasti južnej a západnej Indie, stúpol v utorok na 202. Do núdzových táborov úrady presunuli okolo 1,2 milióna obyvateľov, píše agentúra AFP.



Najhoršie postihnutým regiónom už druhý rok po sebe juhoindický zväzový štát Kérala, ktorý je pre svoje pláže, dovolenkové strediská v zelených kopcoch a sieť lagún i jazier turistickým rajom.



"Počet mŕtvych v štáte sa zvýšil na 88... stále evidujeme najmenej 40 nezvestných," uviedol pre agentúru AFP hovorca kéralskej polície.



Z najsilnejšie postihnutých okresov tohto štátu ako Vajanád, Malappuram a Kóžikkót (Kálikút) evakuovali do núdzových táborov viac než 250.000 civilistov.



V susednom štáte Karnátaka prišlo o život najmenej 48 ľudí, nezvestných však ostáva 16. Podľa citovaného predstaviteľa vlády sa situácia v štáte zlepšila a lejaky ustúpili.



"V posledných niekoľkých dňoch sme zachránili približne 677.000 ľudí, domnievam sa, že voda by v nasledujúcich 24-48 hodinách mala začať opadať," dodal tento predstaviteľ vlády v Karnátake.



Do pátracích, záchranných a humanitárnych operácií boli nasadené miestne záchranné služby a vojaci pozemných, námorných a vzdušných síl. Mnoho diaľnic a hlavných ciest v postihnutých oblastiach je poškodených alebo ich stúpajúca voda odrezala od okolia.



Indické médiá informovali o 66 úmrtiach v západných štátoch Maháraštra a Gudžarát, pričom do núdzových táborov presťahovali desaťtisíce ľudí.



Hoci sú monzúnové dažde kľúčové pre doplnenie zásob vody v suchom trpiacej Indii, každý rok pripravia o život po celej krajine stovky ľudí.



Vlani postihli štát Kérala najhoršie záplavy za takmer storočie a zahynulo pri nich okolo 450 ľudí.